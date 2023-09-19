Матч Шахтер – Порту состоится в немецком городе Гамбург. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Достойно внимания Шахтер против Порту: что нужно знать о сопернике по Лиге чемпионов и какие шансы у "горняков"

Шахтер вылетел в Гамбург за два дня до матча – еще в воскресенье, 17 сентября, делегация "оранжево-черных" совершила 9-часовое путешествие из Украины в Германию. В полдень команда автобусом выехала из Львова в польский Жешув, откуда перелетела в Гамбург.

В Германию на этот матч отправились 28 футболистов. Вне заявки оказались сразу два ключевых защитника команды – Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. У них травмы.

У Порту тоже кадровые проблемы. В Гамбург не отправился вингер Пепе, который будет пропускать этот матч из-за дисквалификации. А из-за травм этот матч пропустят Иван Маркано, Эванилсон и Дэнни Намасо. При этом первых двое травмы получили в последнем матче чемпионата Португалии еще в первом тайме.

В Украине смотреть онлайн матч Шахтер – Порту можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Порту. Она будет доступна в этой новости.