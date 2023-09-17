Уже во вторник, 19 сентября, донецкий Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена попала в группу в Барселону, Порту и Антверпен.
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Заявка Шахтера
Свой первый матч "горняки" проведут против португальцев номинально "дома". Своих соперников по ЛЧ Шахтер будет принимать в немецком Гамбурге из-за войны в Украине.
Тем временем Патрик ван Леувен определился с заявкой на лобовую встречу. У тренера есть немало проблем с обороной, ведь из-за травм не помогут оба основных центрбека – Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. Список из 28 футболистов выглядит так:
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Шахтер в сезоне 2023-2024
В заявку на Лигу чемпионов не попал Лассина Траоре, который получил серьезную травму. Также вне заявки Иван Петряк, а также зимний новичок Хусрав Тоиров.
В этом сезоне Шахтер отыграл уже семь матчей в чемпионате Украины – 5 побед и две ничьи. Это позволяет команде Патрика Ван Леувена идти на первом месте в УПЛ, опережая ближайшего преследователя Кривбасс на три балла.