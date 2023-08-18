Шахтер будет проводить матчи Лиги чемпионов в Гамбурге. "Горнякам" все же удалось договориться с тамошним руководством.
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Донецкий коллектив нашел, где поселиться на новую еврокубковую кампанию. У "кротов" сперва отпал вариант со столицей Польши Варшавой, поскольку на местной арене домашние поединки Лиги конференций будет играть столичная Легия. Также Шахтер самостоятельно забраковал вариант с другим польским городом Гданьском, поскольку предложенная кандидатура не подошла "горнякам".
Шахтер будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов 2023/2024 в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион". Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с ФК Гамбург, а УЕФА, в свою очередь, предоставила разрешение на это. Украинский коллектив будет впервые проводить домашние еврокубковые поединки в Западной Европе.
Мы рады поддержать Шахтер и счастливы, что Гамбург станет местом проведения топовых международных матчей. Что касается инфраструктуры и организации, мы можем предложить Шахтеру знания и опыт, необходимые для Лиги чемпионов. В силу сложных обстоятельств, с которыми приходится бороться украинским чемпионам и стране в целом, мы приложили особые усилия, чтобы быть адекватными партнерами по социальной ответственности в городе Гамбург,
– сказал член правления немецкого клуба Эрик Хьюер.
Стоит отметить, что о датах и порядке продажи билетов и пакетов Лиги чемпионов на домашние матчи Шахтера в Гамбурге будет объявлено уже в ближайшее время, а расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа. "Горняки" во время распределения команд по группам будут находиться в третьей корзине.