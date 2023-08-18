Шахтер будет проводить матчи Лиги чемпионов в Гамбурге. "Горнякам" все же удалось договориться с тамошним руководством.

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Донецкий коллектив нашел, где поселиться на новую еврокубковую кампанию. У "кротов" сперва отпал вариант со столицей Польши Варшавой, поскольку на местной арене домашние поединки Лиги конференций будет играть столичная Легия. Также Шахтер самостоятельно забраковал вариант с другим польским городом Гданьском, поскольку предложенная кандидатура не подошла "горнякам".

Шахтер будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов 2023/2024 в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион". Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с ФК Гамбург, а УЕФА, в свою очередь, предоставила разрешение на это. Украинский коллектив будет впервые проводить домашние еврокубковые поединки в Западной Европе.

Кстати говоря. Вместимость стадиона в Гамбурге – 51 500 зрителей на международных матчах (57 000 на поединках Бундеслиги через разрешенные стоячие места). Арена возведена в 1953 году и полностью перестроена по проекту архитектора Густава Оэлснера в 1998 году. Ранее стадион назывался "AOL Arena" и принимал матчи чемпионата мира по футболу в Германии 2006-го года. На "Фолькспаркштадионе" проводился первый в истории финал Лиги Европы 2010 года, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. К тому же "Фолькспаркштадион" заявлен как арену, которая будет принимать матчи Евро-2024 в Германии./

Мы рады поддержать Шахтер и счастливы, что Гамбург станет местом проведения топовых международных матчей. Что касается инфраструктуры и организации, мы можем предложить Шахтеру знания и опыт, необходимые для Лиги чемпионов. В силу сложных обстоятельств, с которыми приходится бороться украинским чемпионам и стране в целом, мы приложили особые усилия, чтобы быть адекватными партнерами по социальной ответственности в городе Гамбург,

– сказал член правления немецкого клуба Эрик Хьюер.

Стоит отметить, что о датах и порядке продажи билетов и пакетов Лиги чемпионов на домашние матчи Шахтера в Гамбурге будет объявлено уже в ближайшее время, а расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа. "Горняки" во время распределения команд по группам будут находиться в третьей корзине.

Напомним. Фанаты Гамбурга не видели еврокубков уже много лет. Последним выступления "динозавров" на международной арене датированы сезоном 2009/2010. Тогда "горожане" дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили английскому Фулхэму.