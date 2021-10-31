Утрата в центре защиты Барселоны

34-летний вице-капитан Барселоны Жерар Пике не поможет команде в ближайшем еврокубковом поединке. Центральный защитник получил повреждение в матче против Алавеса.

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Футболист на 70-й минуте покинул футбольное поле. Вместо него в игру вступил француз Клеман Лангле. Каталонский клуб уже официально сообщил, что Пике точно не улетит на игру в Киев.

К слову. Матч Динамо – Барселона состоится 2 ноября. Стартовый свисток поединка на НСК "Олимпийский" прозвучит в 22:00.

Напомним, что именно Пике стал автором единственного гола в ворота киевлян в первой игре между этими командами в групповом этапе. Первый матч между Барселоной и Динамо завершился минимальной победой каталонцев (1:0). В этом сезоне испанский защитник отыграл за каталонцев 13 встреч во всех турнирах, в которых отличился двумя голами.

Не исключено, что поединок против украинского клуба пропустит аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Форварду неожиданно стало плохо в первом тайме, держась за грудь. После чего футболист был заменен.