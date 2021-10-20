Барселона прервала неудачную серию

В первых двух турах Лиги чемпионов Барселона проиграла Баварии и Бенфике с одинаковым счетом 3:0. В этих поединках футболисты из Испании не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников.

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Барселона существенно исправила свою статистику в первом тайма матча 3 тура против Динамо. 45 минут подопечные Рональда Кумана трижды побеспокоили вратаря киевлян Георгия Бущана.

На 36 минуте один из ударов Барселоны таки увенчался успехом. Жорди Альба выполнил очередной навес в штрафную киевлян. На острие атаки каталонцев оказались не нападающие, а ветеран Жерар Пике.

Центральный защитник Барселоны остался наедине в штрафной Динамо и впадении пробил без шансов для Бущана.

Для Динамо это уже шестой пропущенный гол в действующем розыгрыше Лиги чемпионов. Киевляне получили 5 голов в поединке против Баварии. Чемпион Украины, как и Шахтер, еще не забивал в Лиге чемпионов.

Видео гола Пике