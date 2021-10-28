Барселона осталась без тренера
Результаты Барселоны в этом сезоне заставили руководство клуба проводить кадровые изменения на тренерском мостике команды. Выездной матч с Райо Вальекано стал последним для Рональда Кумана на должности главного тренера каталонцев.
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- Барселона минимально проиграла Райо Вальекано на выезде – 1:0. Единственный гол во встрече на 30-й минуте забил Радамель Фалькао. Его результативный удар стал роковым для Кумана.
Нидерландский специалист попрощается с командой 28 октября. Испанский гранд благодарен наставнику за проделанную работу и пожелал ему всего лучшего в новом клубе.
Отметим, что команда осталась без тренера за неделю до матча Лиги чемпионов против Динамо (2 ноября).
Карьера Кумана в Барселоне
Нидерландский тренер возглавил Барселону в августе 2020 года. За это время команда провела под его руководством 67 поединков.
В новом сезоне-2021/2022 каталонский клуб сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых праздновал всего 5 побед, трижды встречи завершались вничью. Еще 5 поединков завершались поражением для Барселоны.
- Клуб после 10-ти сыгранных матчей идет на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в его активе 15 очков.
- Относительно Лиги чемпионов, после трех туров группового раунда команда с 3 пунктами идет на третьем месте, опережая только киевское Динамо.