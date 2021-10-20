Барселона – Динамо 1:0

Гол: Пике, 36

К этому матчу обе команды подходили с ужасной статистикой – ни одного забитого гола в этом сезоне Лиги чемпионов. Динамо же пропустило пять голов, а Барселона – шесть в предыдущих двух матчах. Однако Динамо сыграло вничью с Бенфикой, поэтому имело набранное очко.

Обе команды играли между собой и в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Тогда в Испании победила Барселона 2:1, а матч в Киеве закончился разгромом 0: 4 в пользу "сине-гранатовых".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу удивил стартовым составом, с первых минут выпустив Супрягу. В предыдущем матче киевлян против Львова он даже не дал доиграть форварду первый тайм, заменив его. Эту замену он назвал уроком для нападающего.

Касательно Супряги, то его безголевая серия длится уже 13 месяцев. Последний раз он забивал еще 23 сентября 2020 года в ворота Гента.

В то же время Динамо сыграло вничью с Барселоной в Юношеской лиге УЕФА: видео

Барселона в этом матче сразу захватила инициативу. Команда хотела исправиться за ошибки предыдущих матчей перед собственными болельщиками. И на второй минуте была близка к тому, чтобы открыть счет – Дест пробивал головой после навеса от Альбы. Но пробил выше ворот.

Первого удара в створ ворот от игроков Барселоны в этом сезоне Лиги чемпионов (в предыдущих матчах против Баварии и Бенфики игроки ни разу точно не пробили) пришлось ждать до 21-й минуты. Люк де Йонг получил пас вблизи штрафной и нанес прицельный удар по воротам. Динамо от пропущенного гола спас Бущан, в прыжке дотянувшись до мяча.

Хозяева поля продолжали контролировать игру, раз за разом давя на ворота соперника. Динамо же полагалось на надежную игру в защите и контратаку. Первое еще удавалось, а вот со вторым были проблемы. За первые 45 минут матча киевляне ни разу не побеспокоили тер Штегена.

А на 36-й минуте Барселона таки достигла своего. Сначала снова возможность забить упустил Дест, с близкого расстояния расстреливая ворота – Бущан отбил. Но после подачи с углового и розыгрыша мяча, Альба сделал заброс в штрафную, и Пике в падении пробил мимо голкипера.

Видео гола Пике в ворота Динамо

Во втором тайме Динамо удалось несколько выровнять игру. Хотя и была одна роковая ошибка, которая могла привести ко второму голу в ворота киевлян. Бущан неудачно сыграл в штрафной под давлением Фати. Депай в падении сумел сохранить мяч в пределах поля, сбросив его на партнера. Фати находился спиной к воротам, поэтому решил пробить через себя, но промахнулся.

Значительно активнее Динамо начало ходить вперед, когда на поле вышли Гармаш и Витиньо. Первый заменил Супрягу, а второй – Де Пену. Команда даже получила право на штрафные у ворот Барселоны, но выжать из них максимум не удалось.

Зато дважды мог забивать Коутиньо, который вышел сразу после перерыва. Но каждый раз ему не хватало меткости. Во время первого удара бразилец остался без опеки в штрафной, но пробил выше. А второй удар – это попытка издалека попасть в верхний угол ворот.

Динамо проигрывает и опускается на последнее место в турнирной таблице. За три матча в группе команда не забила ни одного гола.

Барселона – Динамо видеообзор