Втрата у центрі захисту Барселони

34-річний віцекапітан Барселони Жерар Піке не допоможе команді у найближчому єврокубковому поєдинку. Центральний захисник зазнав пошкодження у матчі проти Алавеса.

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Футболіст на 70-й хвилині покинув футбольне поле. Замість нього у гру вступив француз Клеман Лангле. Каталонський клуб вже офіційно повідомив, що Піке точно не полетить на гру у Київ.

До слова. Матч Динамо – Барселона відбудеться 2 листопада. Стартовий свисток поєдинку на НСК "Олімпійський" пролунає о 22:00.

Нагадаємо, що саме Піке став автором єдиного голу у ворота киян у першій грі між цими командами у груповому етапі. Перший матч між Барселоною та Динамо завершився мінімальною перемогою каталонців (1:0). У цьому сезоні іспанський захисник відіграв за каталонців 13 зустрічей в усіх турнірах, у яких відзначився двома голами.

Не виключено, що поєдинок проти українського клубу пропустить аргентинський нападник Серхіо Агуеро. Форварду несподівано стало погано у першому таймі, тримаючись за груди. Після чого футболіст був замінений.