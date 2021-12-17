Легенды бокса оживают: как Тайсон, Холифилд и Мейвезер вернулись в ринг

Пандемия стала большим вызовом для мирового бокса, ведь на долгое время исчезла одна из важных составляющих доходности боев – зрители на стадионах. В непростых условиях бокс не только выжил, но и нанес неожиданный контрудар. В рамках проекта сайта 24 канала "Про бокс" рассказываем, как легендарные бойцы дали новый глоток воздуха боксу и заставили посмотреть на этот вид спорт под другим углом.

Что случилось с боксом в 2020 году

Как и все другие виды спорта, бокс потерял зрителей на трибунах. В отличие от футбола, проводить боксерский бой без зрителей невыгодно в первую очередь бойцу. Футболисты имеют контракты с клубами и по большому счету их ничего не интересует, ведь деньги приходят на карточку ежемесячно.

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В боксе спортсмен зарабатывает от поединка до поединка и его прибыль зависит исключительно от того, что промоутер выжмет из шоу. Простыми словами, гонорар боксера формируется за счет продажи билетов, прав на трансляцию и рекламы за один конкретный бой.

– новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому мы решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами траматического и зрелищного спорта.

Пандемия сильно ударила по гонорарам боксеров, поэтому выходить в ринг и жертвовать своим здоровьем стало невыгодно. Кроме того, любое шоу могло сорваться из-за заражения одного из боксеров.

Все же провести футбольный матч несколько легче, ведь все зависит не от одного человека. Риски меньше, поскольку на поле могут выйти другие игроки.

Из-за пандемии в 2020 году практически не было действительно больших поединков. Одним из таких мог стать бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Но боксеры заработали мизерные гонорары как для боя за звание абсолютного чемпиона мира. Более 3 миллионов долларов для Ломаченко и всего лишь 1,5 миллиона долларов для Лопеса.

Пенсионер Тайсон заработал больше, чем любая современная звезда

Майк Тайсон вместе с Лионелем Месси, пожалуй, самые узнаваемые спортивные персоны мира. Оказалось, что в 54 года Тайсон несмотря на пандемию может зарабатывать больше, чем любая современная звезда мирового бокса.

В 2020 году "Железный Майк" объявил о возвращении в бокс. Очевидно, что о бое с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, Александром Усиком или любым молодым боксером речь не шла. Майк начал традицию возвращение легенд. Но для чего?

Долгое время в СМИ обсуждался третий бой Тайсона против Эвандера Холифилда. В период 1996 – 1997 годов боксеры провели два поединка, в которых победы отпраздновал Холифилд. Один из поединков сделал Тайсона известным на всю жизнь. Майк откусил своему сопернику кусок уха.

Поэтому идея трилогии Тайсон – Холифилд сразу получила право на существование с точки зрения вывески. Традиционно для США боксеры подогревали интерес к поединку разнообразными заявлениями.

Оба обещали назвать дату поединка. Вероятно, Майк и Эвандер просто прощупывали почву. В команде Холифилда даже появился легендарный украинский боксер Владимир Кличко. Но бой так и не состоялся.

Кличко в лагере Холифилда / Фото из инстаграма Холифилда

Крис Лоуренс, менеджер Холифилда, обвинил Тайсона в срыве поединка. Он убеждал, что встреча была согласована.

Однако команда Тайсона отвергла все предложения и "Железный Майк" вроде бы потерял 25 миллионов долларов. Типичная американская история.

В итоге Тайсон банально кинул Холифилда, заставив на тот момент 58-летнего ветерана вернуться в зал.

Сам Майк выбрал в соперники бывшего чемпиона в 4 весовых категориях Роя Джонса. Менее медийного, но от того не менее выдающегося, несмотря на связи с Россией.

Рой Джонс и Майк Тайсон провели бой / Фото Getty Images

Организаторы боя Тайсон – Джонс ярко продемонстрировали, как следует проводить шоу. Ведь известно, что возвращение Тайсона и других легенд не все встретили с оптимизмом.

Это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как 53-летний мужчина сражается против 57-летнего. Конечно, не надо быть гением, чтобы понять, что у них закончились все сроки годности, если говорить об участии в боях,

– заявил Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри.

Но Уоррен сразу смягчился, когда понял, что бой имеет благотворительный характер. Тайсон откровенно заявлял, что возвращается ради благотворительности, а не потому что хочет набить карманы "зеленью".

Организаторы поединка придумали особые правила для боя, чтобы сделать его максимально зрелищным.

Вместо 12 раундов по 3 минуты боксеры провели восемь 2-минуток. Это вполне логичное решение изменить количество и продолжительность раундов учитывая возраст боксеров.

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Несмотря на благотворительный бой победителя все же должны были определить. На поединок пригласили судей. Не обошлось и без титулов: в WBC разработали специальный пояс.

В конце концов, Тайсон и Джонс встретились в конце ноября 2020 года в Лос-Анджелесе (США) на звездной арене "Стейплс-центр".

Именно там любит драться Ломаченко. Бой завершился ничьей, с которой "Железный Майк" категорически не согласился.

Майк Тайсон – Рой Джонс видеообзор боя

О содержании поединка можно говорить разные вещи и не слишком приятные. Ведь одно дело, когда Тайсону делают промо с резкими ударами, другое – когда он демонстрирует реальный тайминг. Лучше поединка скажут числа, что является ключевым для боксеров.

Бой Тайсона и Джонса на стриминговой платформе Triller вошел в десятку крупнейших PPV-событий в истории бокса. Поединок купили 1,6 миллиона пользователей. Это седьмой показатель за всю историю!

Топ-10 поединков по количеству PPV

1. Флойд Мэйвезер – Мэнни Пакьяо – 4,6 миллиона PPV

2. Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор – 4,2 миллиона PPV

3. Оскар Де Ла Хойя – Флойд Мэйвезер – 2,4 миллиона PPV

4. Флойд Мейвезер – Сауль Альварес – 2,2 миллиона PPV

5. Эвандер Холифилд – Майк Тайсон 2 – 1,9 миллиона PPV

6. Леннокс Льюис – Майк Тайсон – 1,6 миллиона PPV

7. Майк Тайсон – Рой Джонс-младший – 1,6 миллиона PPV

8. Майк Тайсон – Эвандер Холифилд – 1,5 миллиона PPV

9. Флойд Мэйвезер – Мигель Котто – 1,5 миллиона PPV

10. Джейк Пол – Бен Аскрен – 1,5 миллиона PPV

Шоу в Лос-Анджелесе стало самым продаваемым PPV в 2020 году. Также поединок Тайсон – Джонс вошел в пятерку самых рейтинговых боксерских событий за 18 лет.

По информации СМИ, Тайсон за бой получил 10 миллионов долларов. Джонсу досталось 3 миллиона долларов. И этот поединок позволил выйти на боксерский рынок компании Triller, хотя и не без скандалов.

Печальный провал Холифилда

Эвандер Холифилд долгое время не мариновался в зале без соперника. После боя с Джонсом Тайсон неоднократно говорил о третьей встрече с Холифилдом.

Эвандер подыгрывал "Железному Майку", говоря, что теперь они будут драться, а не кусаться. Но время шло, а конкретики о бое так и не было…

На фоне шума с легендарными возвратами о камбэке заявил Оскар Де Ла Хойя. 48-летний глава промоутерской компании Golden Boy Promotions знает, как делать деньги благодаря своему имени.

Ведь бой ОДЛХ против Флойда Мейвезера до сих пор удерживает третье место за PPV. Бои с участием Оскара были куплены на кабельных телегигантах на общую сумму 696 миллионов долларов.

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Легендарный американец готовился к бою с бойцом UFC Витором Белфортом. Оскар должен был выйти в ринг впервые с 2008 года. Однако в его планы вмешался коронавирус. Боксер заразился и был вынужден отменить бой.

В ринге Де Ла Хойю заменил Холифилд, у которого должен был быть поединок против Кевина Макбрайда. Однако компания Triller отменила встречу бывшего чемпиона в крузервейте и хэвивейте.

Получилось, что Холифилд и 44-летний Макбрайд на легком старте приняли бой с другим соперником. В боксе это редко заканчивается чем-то хорошим: поражение Виталия Кличко против Криса Берда, апсет Энтони Джошуа с Энди Руисом и тому подобное.

"Золотого мальчика" Де Ла Хойю перед поединком предупреждали о нокаутирующем стиле Белфорта. Похоже, Холифилд пропустил эту информацию мимо себя и проиграл уже в первом раунде.

Холифилд проиграл Белфорту / Фото Getty Images

Этот бой стал полным провалом Triller и полной противоположностью шоу Майка Тайсона. Triller реализовал лишь 150 тысяч платных трансляций.

Несмотря на то, что на гонорары бойцов было потрачено около 7,5 миллиона долларов – это одна из крупнейших финансовых катастроф!

Довольно быстро Triller наступил на те же грабли, дав 6 миллионов долларов за бой Лопеса против Джорджа Камбососа. Но, поняв, что поединок никто не купит, компания со скандалом потеряла права на организацию.

Фактически с ничем остался и Холифилд. 59-летнему дедушке лучше оставаться на пенсии, ведь его время уже окончательно истекло. Никакого боя с Тайсоном не будет. Как сказал промоутер Уоррен, это будет цирк уродов.

Выгодное возвращение Мейвезера

Специалист по организации поединков для пенсионеров компания Triller – это развлекательная площадка. Это не про технический бокс, а развлечения, вроде американского реслинга.

Triller прежде всего о боях между блогерами, рэперами, баскетболистами и тому подобное. Это американское шоу, которое пытается совместить несочетаемое. В частности, возвращение Холифилда комментировал 45-й президент США Дональд Трамп. На бой Лопеса у Triller хотели пригласить Барака Обаму.

Не организовывая профессиональные бои, Triller избегает различных официальных формальностей. Работать на таком рынке, вероятно, проще. Важно только привлекать громкие имена, например, Флойда Мейвезера-младшего.

Логан Пол провел бой против Флойда Мейвезера / Фото Getty Images

Флойд, пожалуй, самая большая звезда американского телевидения, особенно – афроамериканского. В 2015 году непобедимый Мейвезер завершил карьеру, однако спустя 2 года вернулся ради поединка против Конора МакГрегора.

Вытащить бывшего чемпиона мира с пенсии в 2021 году удалось и Triller, а если точнее – блогеру Логану Полу. Их бой практически не имел ничего общего с профессиональным боксом. Прежде всего, Мейвезер и Пол из разных весовых категорий.

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Однако организаторы с умом подошли к поединку и регламентировали 8 раундов, однако по 3 минуты. Мейвезер не так стар, чтобы биться по 2 минуты, а 12 раундов – многовато для обоих. Чем быстрее должна наступить развязка – тем интереснее.

Главным правилом боя, которого фактически нет в боксе, было выжить. Если боксеры пройдут всю дистанцию, то автоматически фиксируется ничья. Так и случилось, хотя статистические порталы насчитали победу Мейвезеру.

Логан Пол – Флойд Мейвезер: видеообзор боя

Флойд и Логан получили гарантированные 10 миллионов и 250 тысяч долларов соответственно. Но тут и начинается самое интересное. Бой Мэйвезер – Пол продал более одного миллиона PPV.

Трансляция стоила 50 долларов, поэтому организаторы получили 50 миллионов долларов. Боксеры же должны были получить по 10%. Получается, что оба заработали еще по 5 миллионов долларов.

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Для сравнения, только три боя с участием украинских боксеров сумели продать более миллиона PPV:

Владимир Кличко – Дэвид Хэй (1 170 000)

Владимир Кличко – Энтони Джошуа (1 542 000)

Александр Усик – Дерек Чисора (1 059 000)

Вероятно, в список войдет еще бой Усика против Джошуа, но данных о поединке до сих пор нет. Но следует обратить внимание, что это PPV было продано в основном в Великобритании, а не США.

Относительно Мейвезера, то вполне вероятно, что он вскоре проведет еще один поединок. Вызов американцу бросает Де Ла Хойя, который хочет взять реванш за поражение в 2007 году.

Оскар уже обещает Флойду 100 миллионов долларов. Зная Мейвезера, легко спрогнозировать решение боксера.

Triller не для Кличко

Одно из самых ожидаемых возвращений в боксе – это камбэк Владимира Кличко. Его старший брат Виталий уже делал громкое возвращение после паузы в 4 года. Владимир намекает, что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Он заявил, что в течение следующих 5 лет можно ждать всего.

Однако Кличко никогда не был особенно популярным на рынке США. Сдержанный и вежливый джентльмен влюбил в себя Германию и лев в бою против Джошуа – заставил уважать себя Великобританию. Для США нужен по крайней мере трештокер. Владимир – не такой.



Владимир Кличко / Фото Getty Images

Платформа Triller это в первую очередь о деньгах, однако Владимир давно открестился от возвращения ради финансов. Суть Triller в боях, как Пол-Мейвезер, где зрителя интересует, "выживет ли" Логан против профессионала Флойда.

Однако Кличко – ярый профессионал. Возвращение Владимира вполне вероятно, но оно не из той оперы. Единственный, кто может втянуть Кличко в такую авантюру – это Тайсон Фьюри.

Но это заранее поражение для Владимира на поле "Цыганского короля". Потенциально такое шоу имеет право жить, но для этого Кличко должен был родиться другим человеком.

Triller – это возможность для подзабытых боксеров-пенсионеров, которые любят славу, которые любят деньги, которые соскучились по вниманию. И пока Triller это только внутренняя американская история, которая несовместима с профессиональным спортом. Не верите? Спросите у Лопеса и Камбососа.