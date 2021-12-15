Хирн хочет организовать бой Камбососа с Хейни
Хирн опасается, что Боб Арум, промоутер Ломаченко поможет стать украинцу официальным претендентом по линии WBO. Пока украинец удерживает первое место в рейтинге.
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing хочет построить в ринге Камбососа и своего клиента Дэвина Хейни.
Я думаю, что Боб Арум попытается сделать Ломаченко обязательным соискателем по версии WBO. Это значит, что он получит свой шанс. Но я считаю, что сначала состоится бой за абсолютного чемпиона в легком весе между Камбососом и Хейни,
– сказал Хирн.
Хирн считает, что попытка Арума сделать Ломаченко обязательным претендентом будет способствовать организации поединка между Камбососом и Хейни. Он добавил, что Джордж хочет встретиться с Дэвином.
Просто Джордж хотел бы встретиться Дэвином, потому что на кону их боя будут стоять все чемпионские титулы легкого веса, чем просто провести обязательную защиту против Ломаченко. У меня нет сомнений, что Камбосос или Хейни будут сражаться с Ломаченко, но сначала нужно определить абсолютного чемпиона легкого веса.
– резюмировал Хирн.
- Василий Ломаченко 12 декабря уверенно победил решением судей Ричарда Комми. После боя украинец заявил, что готов встретиться с Камбососом даже в Австралии.
- Перед встречей Ломаченко с Комми австралиец заявил, что даст шанс украинскому боксеру. Камбосос хочет провести бой в Австралии.
- На бой Ломаченко – Камбосос намекнул президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель.