Что сделал Фьюри

После боя Ломаченко с Комми журналисты поинтересовались у Тайсона Фьюри, о чем они говорили с Усиком. "Цыганский король" в привычном для себя стиле включил режим остатка.

Как это было Усик и Фьюри встретились перед поединком Ломаченко – Комми: видео

"Усик, пос**чи мои я*ця", – заявил Фьюри.

Ломаченко, победив Комми, уже вернулся в Украину. Зато Усик продолжил свой отпуск и отправился в Дубай. Журналистам удалось поймать украинца и спросить про слова Фьюри.

Реакция Усика

Усику рассказали о заявлении Тайсона, на что 34-летний украинец просто махнул рукой и пожал плечами. "Тайсон, как ты?", – сказал Александр.

Похоже, Усик не купился на провокации британца и готовится ответить Фьюри уже на ринге.

К сведению. Усик и Фьюри не прочь встретиться в ринге, но боксерам нужно встретиться с обязательными соперниками. В 2022 году Усика ждет реванш против Энтони Джошуа за пояса WBO, WBA, IBF, а Фьюри – защита титула WBC против Диллиана Уайта.