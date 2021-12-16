Что сделал Фьюри
После боя Ломаченко с Комми журналисты поинтересовались у Тайсона Фьюри, о чем они говорили с Усиком. "Цыганский король" в привычном для себя стиле включил режим остатка.
Как это было Усик и Фьюри встретились перед поединком Ломаченко – Комми: видео
"Усик, пос**чи мои я*ця", – заявил Фьюри.
Ломаченко, победив Комми, уже вернулся в Украину. Зато Усик продолжил свой отпуск и отправился в Дубай. Журналистам удалось поймать украинца и спросить про слова Фьюри.
Реакция Усика
Усику рассказали о заявлении Тайсона, на что 34-летний украинец просто махнул рукой и пожал плечами. "Тайсон, как ты?", – сказал Александр.
Похоже, Усик не купился на провокации британца и готовится ответить Фьюри уже на ринге.