Легендарный Майк Тайсон уверен, что победил бы Усика и Джошуа, когда был на пике формы
23 января 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:интстаграм Only Full Fights
Легендарный 55-летний американский боксер Майк Тайсон прокомментировал поединок Усик – Джошуа. Он разочарован работой спортсменов на ринге.
Боксер вспомнил свои лучшие годы
Тайсон заверил, что ни украинский боксер Александр Усик, ни британец Энтони Джошуа, не смогли бы составить ему конкуренцию, когда он был на пике своей формы.
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После просмотра боя Усик – Джошуа я подумал: может, у них был плохой день. Судя по этому выступлению, вы действительно думаете, что они могли меня победить, когда я был в расцвете сил?
– сказал Тайсон.
Усик – Джошуа: главное
- В своем последнем поединке, который состоялся в конце сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа. Судьи единогласно отдали предпочтение украинцу.
- Джошуа воспользовался возможностью реванша в противостоянии с Александром.
- Промоутер британского боксера ранее отмечал, что следующий поединок может состояться уже в апреле 2022-го.
- Также он назвал возможное место проведения следующего поединка.
- По словам Хирна, до конца января 2022-го обе стороны должны согласовать дату следующего реванша.