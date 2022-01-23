Боксер вспомнил свои лучшие годы

Тайсон заверил, что ни украинский боксер Александр Усик, ни британец Энтони Джошуа, не смогли бы составить ему конкуренцию, когда он был на пике своей формы.

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После просмотра боя Усик – Джошуа я подумал: может, у них был плохой день. Судя по этому выступлению, вы действительно думаете, что они могли меня победить, когда я был в расцвете сил?

– сказал Тайсон.

Усик – Джошуа: главное