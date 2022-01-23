Боксер пригадав свої найкращі роки
Тайсон запевнив, що ні український боксер Олександр Усик, ні британець Ентоні Джошуа, не змогли б скласти йому конкуренцію, коли він був на піку своєї форми.
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Після перегляду бою Усик — Джошуа я подумав: може, у них був поганий день. Судячи з цього виступу, ви дійсно думаєте, що вони могли мене перемогти, коли я був у розквіті сил?
– сказав Тайсон.
Усик – Джошуа: головне
- У своєму останньому поєдинку, який відбувся наприкінці вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа. Судді одноголосно віддали перевагу українцеві.
- Джошуа скористався можливістю реваншу у протистоянні з Олександром.
- Промоутер британського боксера раніше зазначав, що наступний двобій може відбутися вже у квітні 2022-го.
- Також він назвав можливе місце проведення наступного двобою.
- За словами Хірна, до кінця січня 2022-го обидві сторони мають узгодити дату наступного реваншу.