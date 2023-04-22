"Аристократы" планируют летом попрощаться с 8 своими футболистами. Лондонцы не желают, чтобы новый коуч столкнулся с той же проблемой, что и Грэм Поттер.

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Кадровая чистка

Столичный коллектив намерен продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Калиду Кулибали, Рубена Лофтуса-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку, Пьера-Эмерика Обамеянга, мечтающего о возвращении в Барселону, и Мейсона Маунта, в котором заинтересованы Ливерпуль, Ман и Ченнайте Ньюкасл. Также Челси хотел бы провести трансферы игроков до 30 июня, чтобы эти продажи можно было включить в финансовую отчетность на 2022-2023 годы.

Все потому, что руководству "пенсионеров" необходимо разгрузить зарплатную ведомость и привести в норму баланс после того, как они потратили около 600 миллионов евро на игроков. Челси стремится продать нескольких исполнителей к предсезонной подготовке, чтобы убедиться, что новый наставник "аристократов" не столкнется с теми же проблемами, что были у Грэма Поттера с большим количеством игроков в обойме.

Кстати говоря. У Челси на столько много футболистов, что новички команды, а в том числе и Михаил Мудрик, должны были переодеваться в коридоре, поскольку в раздевалке не хватало места.

Боссы столичного коллектива уже начали проводить переговоры по трансферам футболист в определенные клубы. Но вот команды, которые будут готовы приобрести игроков Челси, осознают, что "аристократы" желают избавиться от исполнителей как можно быстрее, а потому могут использовать это как рычаг влияния на цену игроков, поскольку конечный срок приближается.