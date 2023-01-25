Первый вице-капитан ПСЖ Преснель Кимбепе возмущен, что его роль отдали Килиану Мбаппе. Защитник об этом даже не был предупрежден.

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Бесспорным капитаном столичного клуба является Маркиньос. Его первым заместителем был назначен Преснеля Кимбепе, а вторым Марко Вератти. На матче кубка Франции против Пе-Де-Каселля все трое выше названы отсутствовали. Как казалось, это и послужило причиной появления капитанской повязки на руке Килиана Мбаппе, который в том матче оформил пента-трик.

Но вот главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье заявил, что нападающий стал первым вице-капитаном команды еще летом. Такое решение тайком огорчило теперь бывшего первого заместителя капитана Кимбепе. Футболист свою обиду вылил в текст на своей странице в инстаграмме.

За последние несколько часов я многое слышал и читал о себе. Поэтому хочу прояснить ситуацию во избежание дальнейшего распространения ложной информации на этот счет. Меня не сообщили об этом решении, это полное вранье, что я знал… Впрочем, я всегда буду уважать решение клуба,

– написал защитник.

Черная полоса Кимбепе в ПСЖ

Защитник страдает постоянными травмами.

Фанаты критикуют игрока из-за желания покинуть живущий на уровне слухов столичный клуб.

Теперь еще один чем в спину – тайно отобранное звание вице-капитана.



