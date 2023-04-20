Наставник ПСЖ впал в расистский скандал еще когда работал в должности главного тренера в своем предыдущем клубе. Кристоф Галтье был против чернокожих и мусульман в своей команде.
Читайте также Вслед за Бензема: Реал продлил контракты с ключевыми футболистами
Расистский скандал с тренером ПСЖ
Об этом он говорил спортивному директору французской Ниццы Жюльену Фурнье.
14 апреля прокуратура Ниццы открыла расследование этого дела с наставником ПСЖ, занимающимся дискриминацией религиозных взглядов и расовых признаков.
В официальном офисе футбольного клуба были проведены обыски.
Галтье грозит лишение свободы на 3 года и штраф в размере 45 тысяч евро. Сам футбольный наставник сбрасывает с себя вину. Тренер парижан в ответ хочет подать в суд на журналиста, давшего огласку всей этой ситуации.
Если вина Галтье будет доказана, ему грозит заключение сроком до трех лет и штраф в 45 тысяч евро.
Парижский клуб начал свое внутреннее расследование.
Что известно о работе Кристофа Галтье во главе Ниццы
- В июле 2021 года французский специалист возглавил Ниццу. С французским клубом работал до конца июня 2022 года.
- Во главе команды провел 43 матча, в которых клуб одержал 24 победы при 12 поражениях. Еще 7 поединков закончились мировым.
- Не привел Ниццу ни к одному трофею.
- 5 июля 2022 года Галтье возглавил ПСЖ, во главе парижан провел уже тоже 43 встречи (30 побед, 5 ничьих и 8 поражений).