Наставник ПСЖ впал в расистский скандал еще когда работал в должности главного тренера в своем предыдущем клубе. Кристоф Галтье был против чернокожих и мусульман в своей команде.

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Расистский скандал с тренером ПСЖ

Об этом он говорил спортивному директору французской Ниццы Жюльену Фурнье.

14 апреля прокуратура Ниццы открыла расследование этого дела с наставником ПСЖ, занимающимся дискриминацией религиозных взглядов и расовых признаков.

В официальном офисе футбольного клуба были проведены обыски.

Галтье грозит лишение свободы на 3 года и штраф в размере 45 тысяч евро. Сам футбольный наставник сбрасывает с себя вину. Тренер парижан в ответ хочет подать в суд на журналиста, давшего огласку всей этой ситуации.

Если вина Галтье будет доказана, ему грозит заключение сроком до трех лет и штраф в 45 тысяч евро.

Парижский клуб начал свое внутреннее расследование.

Что известно о работе Кристофа Галтье во главе Ниццы