Бразильский вингер, на правах аренды выступающий за Лестер, заинтересовал ПСЖ. Однако Тете предпочитает Английскую Премьер-лигу.

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Вариантов предостаточно

Технический секретарь французского гранда Луиш Кампуш – большой поклонник таланта Тете. Португальский функционер остался под впечатлениями от выступлений бразильца, когда он еще выступал в футболке французского Лиона. Кампуш надеется летом перезапустить кризисный проект ПСЖ, а трансфер Тете может ему в этом помочь.

Однако бразилец, который до конца 2023 года принадлежит донецкому Шахтеру, предпочитает Англию. Если Лестер, за который бразилец забил 1 гол в 9 матчах, останется в элитном дивизионе "Туманного Альбиона", то Тете хотел бы подписать с ними полноценный контракт. А если "лисы" не смогут сохранить прописку, то бразилец готов отправиться в другую команду АПЛ. Ранее в услугах Тэте были заинтересованы Челси, Тоттенхэм и Эвертон.

Бразилец в донецком Шахтере