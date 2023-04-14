Бразильский вингер, на правах аренды выступающий за Лестер, заинтересовал ПСЖ. Однако Тете предпочитает Английскую Премьер-лигу.
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Вариантов предостаточно
Технический секретарь французского гранда Луиш Кампуш – большой поклонник таланта Тете. Португальский функционер остался под впечатлениями от выступлений бразильца, когда он еще выступал в футболке французского Лиона. Кампуш надеется летом перезапустить кризисный проект ПСЖ, а трансфер Тете может ему в этом помочь.
Однако бразилец, который до конца 2023 года принадлежит донецкому Шахтеру, предпочитает Англию. Если Лестер, за который бразилец забил 1 гол в 9 матчах, останется в элитном дивизионе "Туманного Альбиона", то Тете хотел бы подписать с ними полноценный контракт. А если "лисы" не смогут сохранить прописку, то бразилец готов отправиться в другую команду АПЛ. Ранее в услугах Тэте были заинтересованы Челси, Тоттенхэм и Эвертон.
Бразилец в донецком Шахтере
- В 2019 году бразилец присоединился к украинскому коллективу из Гремио за 15 миллионов евро.
- По "горнякам" Тете провел 75 поединков, в которых отличился 25 раз.
- Из-за начала войны России против Украины бразилец воспользовался специальным разрешением ФИФА на переход в другую команду. Тете очень хотел полностью завершить соглашение с Шахтером, но не нашлось ни одного соискателя, готового выкупить его контракт.