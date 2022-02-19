Культура поведения фанатов на трибунах была на высоте, – Журба об украинцах на матче с Россией

Игрок сборной Украины по футзалу Сергей Журба оценил поддержку фанатов на чемпионате Европы-2022. Украинские болельщики очень тепло поддержали команду в полуфинале против России.

На матче против России звучала песня "Путин ху*ло"

Журба в эксклюзивном интервью 24 каналу заверил, что не боялся срыва поединка между Украиной и Россией. По его мнению, УЕФА отменил бы игру, если бы была опасности.

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Также Журба отметил горячую поддержку украинских фанатов.

Думаю, если бы напряженная ситуация вокруг матча была на грани, то УЕФА бы отменила этот поединок. Но в ассоциации сделали все возможное, чтобы в безопасных условиях провести этот полуфинал. Культура поведения фанатов на трибунах тоже была на высоте,

– сказал Журба.

Как украинцы поддержали сборную

Украина и Россия встретились в Амстердаме в 1/2 финала Евро-2022. Во время игры украинские болельщики на трибунах пели "Кто не скачет тот москаль" и "Путин ху*ло".

Из-за этого диктор на арене на украинском языке попросил фанатов не использовать нецензурную лексику.

Интересно, что в России во время трансляции включили интершум на телевидении. Из-за действий фанатов УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украинской ассоциации футбола.

К сожалению, Украина обидно проиграла россиянам со счетом 3:2, упустив пенальти в конце игры.

Чемпионат Европы Украина закончила на четвертом месте, ведь уступили Испании в матче за бронзу. Чемпионами стали португальцы, которые в финале разгромили Россию.