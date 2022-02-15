Детали расследования появятся позже
Еще в начале февраля в УЕФА сообщили, что назначили инспектора по этике и дисциплине. Причиной решения УЕФА стали песни "Путин ху*ло" и "Кто не скачет тот москаль", которые украинские фанаты пели во время игры на Евро-2022.
Узнайте больше Фанаты Украины спели легендарную песню "Путин – ху*ло" на матче с Россией в Амстердаме
"После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, которые, вероятно, имели место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА болельщиками", – говорится в сообщении на сайте УЕФА.
В УЕФА сообщили, что детали расследования появятся позже. Пока неизвестно, какое наказание ждет УАФ.
Украинские фанаты зажгли на матче против России
- Фанаты сборной Украины по футзалу поддержали команду в матче 1/2 финала Евро-2022 против России. Украинцы пели "Кто не скачет тот москаль" и "Путин ху*ло".
- Вследствие этого во время игры диктор на украинском языке просил болельщиков не использовать нецензурную лексику.
- В то же время в России во время трансляции включили интершум на телевидении, чтобы их диктатор случайно не услышал оскорбительные слова в свой адрес.
- Украина досадно проиграла россиянам со счетом 3:2. Украинцы потеряли пенальти в конце игры.
- В матче за бронзовые медали "сине-желтые" уступили Испании. Чемпионами стали португальцы, которые в финале разгромили Россию.