Детали расследования появятся позже

Еще в начале февраля в УЕФА сообщили, что назначили инспектора по этике и дисциплине. Причиной решения УЕФА стали песни "Путин ху*ло" и "Кто не скачет тот москаль", которые украинские фанаты пели во время игры на Евро-2022.

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"После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, которые, вероятно, имели место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА болельщиками", – говорится в сообщении на сайте УЕФА.

В УЕФА сообщили, что детали расследования появятся позже. Пока неизвестно, какое наказание ждет УАФ.

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