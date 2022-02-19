На матчі проти Росії лунала пісня "Путін ху*ло"

Журба в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу запевнив, що не боявся зриву поєдинку між Україною та Росією. На йому думку, УЄФА скасував би гру, якби була небезпеки.

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Також Журба відзначив гарячу підтримку українських фанатів.

Гадаю, якби напружена ситуація навколо матчу була на межі, то УЄФА б скасувала цей поєдинок. Але в асоціації зробили усе можливе, щоб у безпечних умовах провести цей півфінал. Культура поведінки фанатів на трибунах теж була на висоті,

– сказав Журба.

Як українці підтримали збірну

Україна та Росія зустрілися в Амстердамі в 1/2 фіналу Євро-2022. Під час гри українські вболівальники на трибунах співали "Хто не скаче той москаль" та "Путін ху*ло".

Через це диктор на арені українською мовою попросив фанатів не використовувати нецензурну лексику.

Цікаво, що в Росії під час трансляції увімкнули інтершум на телебаченні. Через дії фанатів УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Української асоціації футболу.

На жаль, Україна прикро програла росіянам з рахунком 3:2, змарнувавши пенальті наприкінці гри.

Чемпіонат Європи Україна закінчила на четвертому місці, адже поступилися Іспанії в матчі за "бронзу". Чемпіонами Європи стали португальці, які у фіналі розгромили Росію.