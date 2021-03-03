По итогам четвертьфинала Кубка Украины сезона-2020/2021, который состоялся 3 марта, определились все участники 1/2 финала.

Первой командой, которая обеспечила себе выход в полуфинал, стала луганская Заря. В Луцке команда Виктора Скрипника не без проблем победила ровненский Верес из Первой лиги.

Стоящее Видео скандального эпизода в матче Верес – Заря: как арбитр не засчитал гол ровненской команды

Еще тяжелее выход в полуфинал дался действующему обладателю Кубка Украины Динамо. Столичный клуб за 120 минут так и не смог с Колосом забить хотя бы один гол. Команды разыграли путевку в серии пенальти, где удача была на стороне Динамо.

Не менее драматичными были другие поединки. В частности, Александрия, как и Динамо, вырвала путевку в полуфинал в серии пенальти. Команда Владимира Шарана в меньшинстве выстояла против Днепра-1.

Настоящая сенсация произошла в Киеве, где Шахтер встречался с Агробизнесом. "Горняки" также провели на поле 120 минут, но потерпели минимальное поражение 1:0. Агробизнес впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины!

Кто сыграет в полуфинале

Заря

Динамо

Александрия

Агробизнес

Жеребьевка стадии 1/2 финала состоится уже в четверг, 4 марта. Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.