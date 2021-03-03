Кубок України: хто вийшов в 1/2 фіналу
За підсумками чвертьфіналу Кубка України сезону-2020/2021, який відбувся 3 березня, визначилися всі учасники 1/2 фіналу.
Джерело:24 канал
Першою командою, яка забезпечила собі вихід у півфінал, стала луганська Зоря. У Луцьку команда Віктора Скрипника не без проблем перемогла рівненський Верес з Першої ліги.
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Ще важче вихід до півфіналу дався чинному володарю Кубка України Динамо. Столичний клуб за 120 хвилин так і не спромігся з Колосом забити бодай один гол. Команди розіграли путівку в серії пенальті, де удача була на стороні Динамо.
Не менш драматичними були інші поєдинки. Зокрема, Олександрія, як і Динамо, вирвала путівку до півфіналу у серії пенальті. Команда Володимира Шарана у меншості вистояла проти Дніпра-1.
Справжня сенсація сталася у Києві, де Шахтар зустрічався з Агробізнесом. "Гірники" також провели на полі 120 хвилин, але зазнали мінімальної поразки 1:0. Агробізнес вперше зіграє у півфіналі Кубка України!
Хто зіграє у півфіналі
- Зоря
- Динамо
- Олександрія
- Агробізнес
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