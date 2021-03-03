В матче четвертьфинала Кубка Украины между ровненским Вересом и луганской Зарей произошел довольно сомнительный эпизод. Арбитр не засчитал гол хозяев матча, зафиксировав офсайд.

Во втором тайме при счете 1:1 Вересу удалось отправить мяч в ворота соперника. Это сделал Шестаков.

Напомним Заря в напряженной игре одолела Верес и первой вышла в полуфинал Кубка Украины: видео

Но арбитр не засчитал взятие ворот, зафиксировав офсайд. Хотя повтор эпизода так и не дал четкого ответа, находился ли в положении вне игры нападающий ровненского клуба.

Видео спорного эпизода в матче Верес – Заря

Стоит добавить, что после этого эпизода Заре удалось забить решающий гол, и в итоге выиграть матч. Следовательно выйти в полуфинал Кубка Украины.

Верес же матч доигрывал в меньшинстве – на 77-й минуте был удален Панасенко.