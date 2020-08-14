В течение 13-14 августа определились два участника 1/2 финала Лиги чемпионов. Кто пробился в полуфинал – читайте в материале Спорт 24.

Невероятный камбэк ПСЖ

В матче против "Аталанты" Малиновского ПСЖ праздновал свое 50-летие, поэтому команда была серьезно настроена, чтобы одержать победу, пишет 24 канал.

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Интригой этого матча было то, что клубы еще ни разу не встречались между собой. Команды активно начали поединок и уже на 27-й минуте счет был открыт. Игроки "Аталанты" провели быстрый перевод мяч от одного к другому, мяч получил Пашалич и нанес мощный удар.

Такой ход событий на поле не слишком удовлетворял главного наставника французов Тухеля. Поэтому он прибег к нескольким заменам. После этого ПСЖ удалось не только сравнять счет в этом матче, но и вырвать победу. Сначала Неймар получил заброс в штрафную и в касание сбросил под удар подключившегося к атаке Маркиньоса.

А уже через три минуты Чупо-Мотинг в касание замкнул прострел Мбаппе и вывел ПСЖ вперед. Клуб из Парижа показал сильный характер и одержал волевую победу – 1:2.

Исторический выход "Лейпцига"

В этом матче все считали фаворитом встречи хозяев матча. В первой 45-минутке команды выдали "сухую" игру 0:0. Но уже в дебюте второго тайма гости неожиданно вышли вперед в счете. На 51-й минуте Забитцер от боковой линии штрафной навесил ближе к линии вратарской, откуда Ольмо головой переправил мяч в дальний от Облака угол.

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На 73-й минуте "Атлетико" получил идеальный шанс сравнять счет – пенальти. Жоау Феликс хладнокровно реализовал 11-метровый удар, пробив в правый от голкипера угол, Гулачи до мяча не дотянулся. За 2 минуты до конца основного времени "Лейпциг" забил решающий мяч. Тайлер Адамс после паса с фланга обработал мяч и сильно пробил, рикошет от защитника и мяч залетел в ворота – 2:1.

"Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет против крепкого соперника ПСЖ.

Кто сыграет в полуфинале

Лейпциг – ПСЖ 18 августа

Финал состоится 23 августа.