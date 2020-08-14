Протягом 13-14 серпня визначилися два учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Хто пробився до півфіналу – читайте у матеріалі Спорт 24.

Неймовірний камбек ПСЖ

У матчі проти "Аталанти" Маліновського ПСЖ святкував своє 50-ліття, тому команда була серйозно налаштована, щоб здобути перемогу, пише 24 канал.

​До теми: ПСЖ здобув вольову перемогу над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, двічі забивши в компенсований час

Інтригою цього матчу було те, що клуби ще жодного разу не зустрічались між собою. Команди активно розпочали поєдинок та вже на 27-й хвилині рахунок було відкрито. Гравці "Аталанти" провели швидке переведення м'яч від одного до іншого, м'яч отримав Пашаліч та завдав потужного удару.

Такий перебіг подій на полі не надто задовільняв головного наставника французів Тухеля. Тож він вдався до декількох замін. Після цього ПСЖ вдалося не лише зрівняти рахунок у цьому матчі, але й вирвати перемогу. Спочатку Неймар отримав закидання у штрафний майданчик і в дотик скинув під удар Маркіньос, який підключився до атаки.

А вже через три хвилини Чупо-Мотінг в дотик замкнув простріл Мбаппе та вивів ПСЖ вперед. Клуб з Парижа показав сильний характер та здобув вольову перемогу – 1:2.

Історичний вихід "Лейпцига"

У цьому матчі всі вважали фаворитом зустрічі господарів матчу. У першій 45-хвилинці команди видали "суху" гру 0:0. На вже у дебюті другого тайму гостям несподівано вийшли вперед у рахунку. На 51-й хвилині Забітцер від бічної лінії штрафної навісив ближче до лінії воротарського, звідки Ольмо головою переправив м'яч у дальній від Облака кут.

На 73-й хвилині "Атлетіко" отримав ідеальний шанс зрівняти рахунок – пенальті. Жоау Фелікс холоднокровно реалізував 11-метровий удар, пробивши в правий від голкіпера кут, Гулачі до м'яча не дотягнувся. За 2 хвилини до кінця основного часу "Лейпциг" забив вирішальний м'яч. Тайлер Адамс після пасу з флангу обробив м'яч і сильно пробив, рикошет від захисника і м'яч залетів у ворота – 2:1.

"Лейпциг" вперше в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів та зіграє проти міцного суперника ПСЖ.

Хто зіграє у півфіналі

Лейпциг – ПСЖ 18 серпня