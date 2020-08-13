В матче между "Аталантой" и ПСЖ 12 августа определился первый участник полуфинала Лиги чемпионов. Им стал ПСЖ. Победу французская команда вырвала уже в компенсированное арбитром время, забив дважды.

Аталанта – ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 – Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

В этом матче ПСЖ праздновал свое 50-летие – клуб был основан 12 августа 1970 года слиянием двух клубов – "Париж" и "Стад Сен-Жермен".

ПСЖ и "Аталанта" до этого никогда не играли друг против друга.

Перед этим матчем в ПСЖ сразу несколько игроков не могли сыграть из-за травм. С травмой и главный тренер команды Томас Тухель – у него перелом стопы. Мбаппе восстановился, но остался в запасе. Ди Мария и Веррати пропускали игру из-за дисквалификации.

Активное начало

Командам первым выпало открывать раунд плей-офф матчами в Португалии. И сделали они это довольно активно. Уже через несколько стартовых минут счет могла открыть каждая из команд. На опасный удар Гомеса ПСЖ ответил моментом Неймара. Бразилец вышел чуть ли не один на один на ворота соперников, но отправить мяч мимо рамки.

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На 10-й минуте "Аталанта" могла забивать – Гетебор мощно пробивал головой, мяч отбился от газона и летел в ворота, но Навас спас. Впоследствии он еще раз сделал великолепный сэйв, когда Кальдара пробивал головой, находясь спиной к воротам. Но на этот раз зафиксировали офсайд.

А внутри первого тайма и Навас не спас. Игроки "Аталанты" провели быстрый перевод мяча от одного к другому, пока он не попал к Пашаличу – удар полузащитника был мощный и точный.

Уже через минуту счет мог быть равным. Неймар пробросил посреди ног автору гола Пашаличу в центре поля, обыграл еще двух соперников и мощно пробил в угол ворот. Считанных сантиментов не хватило, чтобы попасть в створ ворот.

Незадолго до конца первого тайма Неймар упустил очередную возможность – на этот раз ошибся Гетебор, но бразилец снова пробил мимо ворот.

Во втором тайме "Аталанта" и дальше пыталась контролировать игру, увеличив свое преимущество. На 60-й минуте на поле даже вышел Малиновский. Но до конца матча украинец создал лишь один голевой момент для партнера.

Результативные замены

Такой ход событий на поле не слишком удовлетворял Тухеля. Поэтому он прибег к нескольким заменам. Одна из них стала вынужденной – вместо вратаря Наваса на поле вышел Рико. А вместе с ним и Чупо-Мотинг, заменивший Икарди. Мбаппе на поле вышел минутами раньше.

Это изменило игру ПСЖ, и у парижан начали появляться моменты впереди. Однако довольно надежно в воротах действовал Спортьелло.

Нокаут в конце матча

Но ПСЖ удалось не только сравнять счет в этом матче, но и вырвать победу. Произошло это уже в компенсированное арбитром время. Сначала Неймар получил заброс в штрафную и в касание сбросил под удар партнеру. Им оказался центральный защитник Маркиньос, подключившийся к атаке.

А уже через три минуты Чупо-Мотинг в касание замкнул прострел Мбаппе и вывел ПСЖ вперед.

Команды переиграли почти семь минут из пяти компенсированных. Но сравнять счет "Аталанте" не удалось. Итальянская команда вылетает из Лиги чемпионов. А вместе с ней и Малиновский.

Видеообзор матча Аталанта – ПСЖ