В среду, 4 ноября, "Динамо" пересекло экватор группового раунда Лиги чемпионов, сыграв против "Барселоны". Киевляне обидно уступили 2:1, а единственный гол за "динамовцев" забил Виктор Цыганков.

"Динамо" показало достойный бой против испанского гранда на его же поле. Хотя "Барселона" гораздо активнее начала поединок и открыла счет уже на 4-й минуте, но футболисты киевского клуба смогли взять себя в руки и уменьшить преимущество хозяев, пишет 24 канал.

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Гол Цыганкова в ворота "Барселоны"

"Динамо" потеряло несколько 100-процентных возможностей отличиться в воротах "Барселоны", но голкипер Марк-Андре тер Штеген словно настоящий паук вынимал мяч из всех уголков своих владений.

Однажды "динамовцы" таки забили. Кендзера вколотил шар в сетку с линии вратарской с углового, но мяч при подаче пересек лицевую линию в воздухе. Арбитр, к сожалению, отменил взятие ворот.

При счете 2:0 в пользу "каталонцев" лидерские качества проявил Виктор Цыганков. Шабанов прострелил в штрафную на де Пену, уругваец в касание пробил низом, но и этот удар вытащил тер Штеген. Виктор Цыганков добил в падении в пустые. 2:1.

Подопечные Мирчи Луческу пытались хотя бы сравнять счет, но хозяева отлично играли в обороне. В итоге 2:1 в пользу "Барселоны".

После поражения "Динамо"находится на 3-й позиции в таблице, в их активе один пункт. Такое же количество очков у венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, замыкающих группу G.

"Барселона" же единолично возглавляет "группу смерти" – 9 набранных пунктов. За их "спиной" сразу располагается "Ювентус" – 6 очков.

Как Цыганков забил в ворота "Барселоны" смотрите видео