Третій тур групи Ліги чемпіонів завершився. Експерти традиційно склали збірну найкращих гравців туру, куди потрапив голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет.

Яскравий дебют 18-річного українського голкіпера не залишив байдужим нікого. Авторитетний портал WhoScored високо оціни результативні дії Руслана Нещерета та включив його у збірну найкращих гравців туру Ліги чемпіонів.

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Голкіпер "Динамо" у збірній тижня ЛЧ

12 сейвів Руслана дозволили йому стати найкращим гравцем матчу проти "Барселони". Такого дебюту від молодого голкіпера не очікував ніхто. Гру українця оцінили у 9.1 бала. Цей показник перевершив оцінки інших відомих футболістів.

Найбільшу оцінку у збірній туру отримав нападник "Боруссії" (М) Алласан Плеа – 10.0, який відзначився хет-триком у воротах "Шахтаря". Також український голкіпер поступився за оцінкою Діогу Жоті (9.9) та Хесусу Короні (9.5).

Додамо, що матч проти "Барселони" завершився поразкою "Динамо" 2:1. Єдиний гол за "динамівців" забив Віктор Циганков.

Найбільше у команді гравців німецьких клубів "Баварії" та "Боруссії" (М) – по 3. Також два гравці "Ліверпуля" Мане та Жота ввійшли до збірної туру. Ще по одному футболісту "Лаціо", "Порту" та "Динамо" відповідно.



Збірна туру ЛЧ / Скрін з WhoScored