В среду, 4 ноября "Динамо "на выезде уступило" Барселоне" в 3-м туре группы Лиги чемпионов. Лучшим игроком в составе киевлян и всех футболистов на поле стал дебютант в рамке ворот киевского клуба Руслан Нещерет.

Из-за положительных тестов у Георгия Бущана и Дениса Бойко главный наставник "Динамо" Мирча Луческу был вынужден прибегнуть к ротации на вратарской позиции. Поэтому бросил в бой против "Барселоны" резервного голкипера Руслана Нещерета, пишет 24 канал.

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Дебют мечты

Для 18-летнего вратаря этот матч был дебютным в еврокубках киевлян. Похоже, теперь на вратарской позиции в "Динамо" возникнет настоящая горячая конкуренция за право называться номером один в рамке ворот.

Нещерет выдал невероятный матч против каталонской "Барселоны", спасая ворота от коварных ударов Месси и компании.

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore очень высоко оценили игру украинского вратаря, назвав его лучшим игроком в составе обеих команд. От WhoScored он получил 9,1 балла, от SofaScore – 9,7.

Руслан совершил 12 сэйвов в матче. Также отдал 30 точных передач (91%). Лучшим в составе "Барселоны" стал Лионель Месси – 8,5.

WhoScored выделил среди лучших футболистов в составе "Динамо" и автора единственного гола киевлян Виктора Цыганкова (7,4 балла), а также Виталия Буяльского (7,0).

По версии SofaScore лучшими среди киевлян были Александр Андриевский (7,5) и Жерсон Родригес (7,2).

Как Нещерет спасал ворота "Динамо" смотрите видео