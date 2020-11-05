4 ноября "Барселона" и "Динамо" сыграли матч группового этапа Лиги чемпионов. Украинский клуб был близок к ничьей, но фантастическая игра вратаря каталонцев тер Штегена спасла "Барселону".

Барселона – Динамо 2:1

Голы: Месси, 4 (пен.), Пике, 65 – Цыганков, 75

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Перед матчем

Перед противостоянием с "блаугранас" команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба.

В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать лишь одно очко. Неделю назад "бело-синие" были близки к победе в Будапеште, но позволили сделать камбэк "Ференцварошу", сыграв вничью со счетом 2:2.

"Барселона" возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли "Ювентус" – 2:0.

Неудачное начало для "Динамо"

Уже на 4-й минуте матча Месси упал в штрафной площадке "Динамо". Попов его сбил, арбитр назначил пенальти.

Нещерет угадал направление удара, но Лионель очень сильно послал мяч в правый от себя угол.

Видео гола Месси

Через мгновение состоялась безумная атака "Барселоны". Сначала Педри без сопротивления засадил с 11-ти метров в перекладину. Мяч "сине-гранатовые" сохранили, Фати пробил в дальний угол по подбору низом. Нещерет отбил, а Гризманн с линии вратарской не попал на добивании в пустой угол.

Видео промаха Гризманна

На 17-й минуте Месси в начале хотел черпачком вывести Фати один на один, Забарный перехватил, но выбил прямо на Фати. Ансуи тут же покатил на забегающего Лео, аргентинец пробил в дальний угол низом и Нещерет кончиками пальцев перевел на угловой.

"Динамо" создало свой момент на 22-й минуте. Киевляне разыграли угловой, Цыганков оказался один на ближней штанге и простреливал во вратарской сразу двум партнерам. Тер Штеген в падении выбил ногой.

Тер Штеген не раз спас "Барселону" в первом тайме благодаря фантастическим сейвам. Кендзера с правого фланга навесил точно на Буяльского, и тер Штеген отбил мяч, летевший ему в противоход.

Видео момента Буяльского

В конце первой 45-минутки партнеры вывели Фати на ударную позицию внутри периметра динамовцев, Ансуи зарядил низом в дальний угол и потрясающая реакция Нещерета спасла "бело-синих".

Барселона – Динамо видеообзор первого тайма

Супер-сейвы тер Штегена

После перерыва Цыганков не реализовал выход один на один под острым углом слева. Отдавал Супряга в центр, но попал в Пике, и мяч отскочил Виктору на ход. Тер Штеген выскочил на перехват и грудью блокировал удар в створ.

Через мгновение "Динамо" забило гол – Кендзера вколотил сферу в сетку с линии вратарской с углового, но мяч при подаче пересек лицевую линию в воздухе. Арбитр, к сожалению, отменил взятие ворот.

Отменный гол Кендзеры

На 53-й минуте киевляне снова потеряли супер-момент. В контратаке Родригес вывел один на один с тер Штегеном Супрягу, и после удара форварда голкипер ногой отбил мяч.

В середине второго тайма Месси перебросил стенку и направил мяч точно в девятку, Нещерет в красивом прыжке отбил рукой.

На 64-й минуте Нещерет вытащил удар головой Роберто с 5 метров, но тут все же пропустил мяч в собственные ворота. Фати навесил, и Пике головой отправил мяч в ворота "Динамо".

Видео гола Пике

Откровенно не везло "Динамо" в матче с "Барселоной". Тер Штеген совершил в матче просто фантастические сейвы. Цыганков оказался на позиции центрфорварда и выскочив один на один, не смог прошить тер Штегена.

Тем не менее, на 75-й минуте "Динамо" удалось пробить вратаря "сине-гранатовых". Шабанов прострелил в штрафную на де Пену, уругваец в касание пробил низом, но и этот удар вытащил тер Штеген. Виктор Цыганков добил в падении в пустые. 2:1.

Видео гола Цыганкова

Стоит отметить и фантастическую игру 18-летнего вратаря "Динамо" Руслана Нещерета, который совершил аж 11 сейвов в матче. На 80-й минуте Нещерет вытянулся в струну и перевел на угловой дальний выстрел Дембеле в ближнюю девятку!