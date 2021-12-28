Красюк: нет трещин или переломов
Александр Красюк, промоутер Дениса Беринчика, рассказал о состоянии здоровья украинского боксера. Настоящая "мясорубка" была в исполнении двух боксеров, которая не могла не понравиться фанатам.
Вот так Соперник Беринчика из России поражен теплым приемом от украинцев
В 5-м раунде у обоих бойцов уже были окровавленные лица. К счастью, медицинское обследование не выявило серьезных травм у Беринчика.
С носом Беринчика все в порядке. Нет трещин или переломов. Просто обычная травма, которую получил в поединке. То же с рукой – гематома,
– заверил Красюк.
Напомним, что встречу посетила жена Беринчика, которая расплакалась после того, как украинцу разбили нос.
Беринчик – Чаниев: что известно о бое
- Выход Дениса Беринчика был традиционно ярким и оригинальным. Боксер из Украины выехал на ринг на машине.
- Украинец праздновал победу над Чаниевым по решению судей. Для Беринчика эта доблесть стала 16-й на профессиональном ринге. Он шестой раз успешно защитил чемпионский титул WBO International.
- После триумфального боя Денис совершил большой скачок в рейтинге BoxRec.
- После победы над боксером из России Беринчик заговорил об амбициозных планах – титуле чемпиона мира в легком весе.
- Российский боксер остался приятно удивлен теплым приемом от украинских болельщиков.