Красюк: нет трещин или переломов

Александр Красюк, промоутер Дениса Беринчика, рассказал о состоянии здоровья украинского боксера. Настоящая "мясорубка" была в исполнении двух боксеров, которая не могла не понравиться фанатам.

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В 5-м раунде у обоих бойцов уже были окровавленные лица. К счастью, медицинское обследование не выявило серьезных травм у Беринчика.

С носом Беринчика все в порядке. Нет трещин или переломов. Просто обычная травма, которую получил в поединке. То же с рукой – гематома,

– заверил Красюк.

Напомним, что встречу посетила жена Беринчика, которая расплакалась после того, как украинцу разбили нос.

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