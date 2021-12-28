Красюк: Немає тріщин чи переломів
Олександр Красюк, промоутер Дениса Берінчика, розповів про стан здоров'я українського боксера. Справжня "м'ясорубка" була у виконанні двох боксерів, яка не могла не сподобатись фанатам.
Оце так Суперник Берінчика з Росії вражений теплим прийомом від українців
У 5-му раунді обидва бійці вже мали закривавлені обличчя. На щастя, медичне обстеження не виявило серйозних травм у Берінчика.
З носом Берінчика все гаразд. Немає тріщин чи переломів. Просто звичайна травма, яку отримав у поєдинку. Те саме з рукою – гематома,
– запевнив Красюк.
Нагадаємо, що зустріч відвідала дружина Берінчика, яка розплакалась після того, як українцю розбили ніс.
Берінчик – Чанієв: що відомо про бій
- Вихід Дениса Берінчика був традиційно яскравим та оригінальним. Боксер із України виїхав до рингу на машині.
- Українець святкував перемогу над Чанієвим за рішенням суддів. Для Берінчика ця звитяга стала 16-ю на професійному ринзі. Він шостий раз успішно захистив чемпіонський титул WBO International.
- Після тріумфального бою Денис зробив великий стрибок у рейтингу BoxRec.
- Після звитяги над боксером із Росії Берінчик заговорив про амбітні плани – титул чемпіона світу у легкій вазі.
- Російський боксер залишився приємно здивований теплим прийомом від українських уболівальників.