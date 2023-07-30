Очередная истерика: оператору досталось от, разъяренного из-за отмененного гола Роналду

Криштиану Роналду продолжает демонстрировать свой нрав в Саудовской Аравии. Поведение португальца желает быть лучше, учитывая его возраст.

Криштиану Роналду устроил настоящую истерику после неучтенного гола за Аль-Наср. Звездного игрока пришлось успокаивать экстренеру Шахтера, пишет 24 Канал.

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Ведет себя не как топовый игрок

Напыщенный португалец в который раз напомнил всем о своем собственном эго. Аль-Наср, за который выступает Роналду, встретился в первом туре с саудовским Аль-Шабабом в рамках Арабской лиги чемпионов. "Рыцари Неджда" не смогли одержать верх над своим соперником, а матч завершился со счетом 0:0. Но вот судьбу поединка имел шанс сменить Криштиану, который появился на газоне за полчаса до финального свистка.

Более того, своенравный португалец смог даже забить гол, однако сделал он это из минимального офсайда, что, конечно же, привело к отмене взятия ворот. Такой вердикт арбитра не понравился Роналду, поэтому он долго возмущался из-за данного эпизода. К слову, Криштиану не удается отметиться в футболке Аль-Насра уже 5 матчей подряд.

Аль-Наср и Аль-Шабаб формируют квартет С в Арабской лиге чемпионов с египетским Малеком, а также тунисским Монастирем.

Незачтенный гол португальца:

После финального свистка все камеры были направлены на звездного Роналду, решившего устроить истерику. Криштиану что-то долго бормотал себе под нос, спускаясь с поля. Также он выкрикивал ко всем подряд, в который раз напоминая о несправедливости, которая произошла по отношению к нему.

Досталось даже оператору, который ходил за Криштиану и снимал его истерику. Португалец агрессивно отгонял того от себя и даже в один момент решил брызнуть водой в сторону оператора. Роналду пришлось успокаивать его земляка и наставника Луиша Каштру, которого Криштиану сам пригласил в Аль-Наср.

Истерика Роналду после матча:

Кришитана в Саудовские Аравии