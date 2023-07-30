Криштиану Роналду устроил настоящую истерику после неучтенного гола за Аль-Наср. Звездного игрока пришлось успокаивать экстренеру Шахтера, пишет 24 Канал.
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Ведет себя не как топовый игрок
Напыщенный португалец в который раз напомнил всем о своем собственном эго. Аль-Наср, за который выступает Роналду, встретился в первом туре с саудовским Аль-Шабабом в рамках Арабской лиги чемпионов. "Рыцари Неджда" не смогли одержать верх над своим соперником, а матч завершился со счетом 0:0. Но вот судьбу поединка имел шанс сменить Криштиану, который появился на газоне за полчаса до финального свистка.
Более того, своенравный португалец смог даже забить гол, однако сделал он это из минимального офсайда, что, конечно же, привело к отмене взятия ворот. Такой вердикт арбитра не понравился Роналду, поэтому он долго возмущался из-за данного эпизода. К слову, Криштиану не удается отметиться в футболке Аль-Насра уже 5 матчей подряд.
Незачтенный гол португальца:
После финального свистка все камеры были направлены на звездного Роналду, решившего устроить истерику. Криштиану что-то долго бормотал себе под нос, спускаясь с поля. Также он выкрикивал ко всем подряд, в который раз напоминая о несправедливости, которая произошла по отношению к нему.
Досталось даже оператору, который ходил за Криштиану и снимал его истерику. Португалец агрессивно отгонял того от себя и даже в один момент решил брызнуть водой в сторону оператора. Роналду пришлось успокаивать его земляка и наставника Луиша Каштру, которого Криштиану сам пригласил в Аль-Наср.
Истерика Роналду после матча:
Кришитана в Саудовские Аравии
- Криштиану Роналду перебрался в Аль-Айн после того, как он дал скандальное интервью по поводу его пребывания в Манчестер Юнайтед. Английский коллектив расторг контракт с Криштианом, однако ни один европейский коллектив не желал сотрудничать с португальцем. Так Роналду и оказался в Саудовской Аравии, чтобы взять паузу в своей карьере.
- Португалец получает в Аль-Айне около 200 миллионов евро в год.
- Ходят слухи, что Криштиану может вернуться в Европу при условии, что Ньюкасл выйдет в Лигу чемпионов, что им удалось сделать. Тогда Роналду и сыграет на самом высоком уровне в состоянии "сорок".
- За новый коллектив Криштиану провел 20 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.
- Саудовский клуб Аль-Фейха уже успел высмеять Роналду за его высокомерие. Португалец на повышенных тонах говорил в сторону игроков соперника и представителей клуба, за что Аль-Фейха и насмехалась над Кришитаном.
- Также Роналду могли депортировать из страны. Звездному португальцу не понравилось отношение выкрикивавших фанатов: "Месси, Месси", поэтому он решил продемонстрировать непристойный жест, взявшись за свои гениталии. За это Криштиану мог поплатиться.
- На этом проблемы Роналду в азиатской стране не закончились. Португальский игрок п осварился уже с новым тренерским штабом, а также Криштиану оттолкнул работника клуба соперника, который хотел сделать с ним селфи после игры.