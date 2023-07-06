Луиш Каштру стал новым главным тренером Аль-Насра. Ранее у наставников "легенд" не складывались хорошие отношения с Криштиану Роналду.

Достойно внимания "Чтобы я больше не видел его здесь": известно, почему Ахметов уволил Йовичевича из Шахтера

Довольная звезда

Саудовский коллектив объявил о назначении нового коуча на тренерский мостик команды. Новоиспеченным руководителем Аль-Насру стал португальский специалист Луиш Каштру, в свое время работавший в донецком Шахтере. Стороны подписали соглашение до 2025 года. Интересно, что звездный Криштиану Роналду самостоятельно пытался переманить Каштру в саудовский коллектив.

Привередливый португальский футболист не смог найти общий язык с бывшим наставником команды Руди Гарсией, которого впоследствии уволили из Аль-Насру. Позже коллектив временно возглавил Динко Еличич, которым португалец также сразу успел пересвариться. Таким образом, саудовский коллектив, скорее всего, решил прислушаться к мнению Роналду в плане выбора нового наставника во избежание последующих скандалов. Однако Аль-Насру даже при желании Криштиану не сразу удалось заманить Луиша Каштру в команду, но вот солидная предложенная сумма наставника все резко изменила.

Кстати говоря. Аль-Наср раньше был заинтересован в услугах Мирчи Луческу Однако румынский специалист нашел ряд приччин, чтобы отказать саудовскому коллективу.

Напомним, что Луиш Каштру, последним клубом которого был бразильский Ботафого, возглавлял донецкий коллектив в период с 2019 по 2021 год. За этот период португалец с "горняками" смог только однажды выигрывать чемпионат Украины. Аль-Наср прошлый сезон провел без трофеев, финишировав в тамошнем первенстве на втором месте.

Луиш Каштру / инстаграммы Аль-Насру