20 июля саудовский клуб Криштиану Роналду был разгромлен лиссабонской Бенфикой 1:4. Звездный португалец принял участие в матче. Однако не только не смог помочь команде избежать поражения, а даже даже забить.

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Выступления за Аль-Наср приносят только деньги, но не больше

Это уже второе поражение Аль-Насра в товарищеских матчах. До этого команда Роналду проиграла испанской Сельте 5:0. Тогда Криштиану тоже сыграл, но не принес никакой пользы.

Однако после матча против Сельты у Роналду могут возникнуть большие проблемы с одним из своих спонсоров. Все потому, что португалец, сотрудничающий с Nike, решил одеть на игру щитки от спортивного бренда Adidas, который является прямым конкурентом Nike на мировом рынке.



Роналду надел щитки Adidas, хотя имеет контракт с Nike / Фото Mundo Deportivo

Поэтому Nike и Роналду могут прекратить свое многолетнее сотрудничество, которое продолжается с 2003-го года. Отметим, что сотрудничество со спортивным брендом приносит в бюджет Криштиану минимум 17 миллионов евро в год.

Напомним, что Роналду выступал за Аль-Наср с 2023 года и является капитаном команды.

Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

За Аль-Наср обладатель пяти "Золотых мячей" уже отыграл 19 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

Недавно Роналду заявил, что именно он открыл дорогу другим футболистам в Саудовскую Аравию.

К слову. 25 июля клуб Роналду сыграет товарищескую игру против ПСЖ. Но встречи Криштиану с Лионелем Месси не будет. Ведь недавно аргентинец перешел в Интер Майами.