Роналду лишился "Золотого мяча", чтобы помочь тяжелобольным детям
Источник:AS
Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду продал еще одну из таких наград. Все вырученные от такого лота средства пойдут на помощь детям, страдающим сложными недугами.
Трофей, который Роналду завоевал в 2013 году, стал вторым в его копилке из наград "Золотых мячей". На аукционе этот лот от Криштиана ушел за 645 тысяч долларов. Победу в торгах одержал бизнесмен из Израиля Идан Офер, уже далеко не впервые вкладывающий свои деньги в развитие футбола.
Интересно Роналду сорвет джекпот за то, что станет послом Саудовской Аравии в борьбе за ЧМ-2030
Доброе дело от звезды футбола
Пять лет назад Офер приобрел 32 процента акций мадридского Атлетико, а впоследствии стал акционером Фомаликаны из Португалии.
Все вырученные от продажи "Золотого мяча-2013" средства перечислят на счете благотворительного фонда "Загадай желание", который помогает тяжело больным детям бороться со сложными и серьезными заболеваниями.
Интересно, что оригинал "Золотого мяча" годами держался в музее футболиста на острове Мадейра. Звездный нападающий сделал себе копию награды.
Роналду хорошо известен своими добрыми благотворительными делами.
Отметим, что "Золотой мяч" в 2022 году получил нападающий мадридского Реала Карим Бензема.
Роналду готовится к дебюту за Аль-Наср
- Нападающий ждет дебюта за новую команду. 1 января 2023 года Криштиану стал игроком Аль-Насра, подписав 2-летний контракт.
- Первые два поединка футболист пропускает из-за дисквалификации, полученную еще выступая за Манчестер Юнайтед. Звездный португалец на эмоциях разбил телефон фаната Эвертона, за что получил наказание.
- На 22 января может прийтись дебют CR7 в новой команде, когда Аль-Наср дома примет Иттифак.
- Ожидается, что через год Роналду будет получать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро. 90 миллионов составляет зарплата в Аль-Насре, а еще 110 миллионов за счет спонсорских и коммерческих сделок.
- Также власти арабской страны пообещали футболисту 200 миллионов евро, если тот станет послом заявки Саудовской Аравии в борьбе за ЧМ-2030.
- Роналду уже определился, где будет проживать в новой стране.
- Местные власти даже "пропустили мимо ушей" отношения Криштиана и модели Джорджины Родригес. Ведь по закону, в Саудовской Аравии холостяка не может жить под одной крышей.