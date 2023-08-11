Криштиану Роналду перекрестился перед празднованием гола. За такой "жест" звездного футболиста могут арестовать и выбросить из клуба.

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Авторитет дал о себе знать

Аль-Наср во главе с Криштианом Роналду встречался с иранским Коллективом Аль-Шорта (0:1) в рамках полуфинала арабской Лиги чемпионов. Тщеславный португалец принес своей команде минимальную победу над соперником, реализовав одиннадцатиметровый удар на 75-й минуте матча, тем самым выведя Аль-Наср в финал тамошнего престижного турнира, где встретится с Аль-Хилялем.

Эмоции переполняли готовящегося фирменно счастливого Роналду в своем стиле отпраздновать столь важное взятие ворот. Казалось, Криштиану не сделал ничего необычного: высоко подскочил, перекрутился в воздухе и, размахнув руками, выкрикнул коронное Siuu. Но вот звездному футболисту грозит арест после уже привычного для всех любителей футбола празднования. Дело в том, что Роналду перед праздником перекрестился.

Празднование Роналду:

В Саудовской Аравии любые христианские жесты, тем более на публичном месте, являются преступлением. Все потому, что на Ближнем Востоке считают, что человек подобным жестом стремится обратить других в свою веру. Таким образом, опрометчивому Роналду грозит арест, а также отстранение от команды. Но вот стоит отметить, что статус Криштиана может стать его спасательным кругом, поскольку ирку местной лиги вряд ли посмеют задеть. Поэтому португалец может отделаться только предупреждением.

Кстати говоря. В Саудовской Аравии в 2011 году был все же арестован эксгравец Аль-Насра Хуан Пабло Пино. Все потому, что у него была за татуировка с изображением Иисуса Христа.

Скандалы Криштиану Роналду в Саудовской Аравии