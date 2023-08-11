Англия

Больше всего представительство украинских футболистов именно в АПЛ. Там играют сразу пять украинских игроков.

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Михаил Мудрик – Челси

Вингер перешел к "синим" в январе 2023 года. И пока за половину сезона, который он провел на "Стэмфорд Бридж", не успел удивить. Но главный тренер команды Маурисио Почеттино рассчитывает на него. Тем более что в новом сезоне Мудрик будет выступать под номером "10" на спине.

Первый матч Челси проведет в воскресенье, 13 августа, когда к ним в гости приедет Ливерпуль. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

К слову, именно против этой команды Мудрик и дебютировал в Челси, правда, тогда это было на "Энфилд роуд".

Александр Зинченко – Арсенал

Пока неизвестно, готов ли Зинченко сыграть за "канониров" с первого тура. Он почти пропустил весь предсезонный сбор, восстанавливаясь от повреждения.

В первом туре его Арсенал будет принимать на своем поле Ноттингем Форест. Игра состоится в субботу, 12 августа, и начнется в 14:30.

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Илья Забарный – Борнмут

Весьма интересно в новом сезоне будет понаблюдать за Ильей Забарным. Защитник тоже в январе перешел в английский клуб, но пропустил часть матчей из-за травмы. Но в конце сезона стал основным в составе "вишенок".

Теперь у Борнмута новый тренер – Андони Ираола, и летом он активно использовал украинца в товарищеских матчах. Так что можно ожидать, что Забарный будет играть с первых минут и в новом сезоне.

Борнмут свой первый матч проведет в субботу, 12 августа. Команда будет принимать Вест Хэм. Игра начнется в 17:00.

Виталий Миколенко – Эвертон

А вот с Миколенко ситуация не вполне ясна. Летом "ириски" подписали опытного Эшли Янга. И именно его наигрывали на левом фланге защиты. Миколенко за пять матчей сыграл всего один раз – вышел на замену на 25 минут именно вместо Янга. Следует ли ожидать, что при таких условиях Миколенко будет постоянно играть за Эвертон?

Стартует Эвертон домашним матчем против Фулхэма в субботу, 12 августа. Начало в 17:00.

Егор Ярмолюк – Брентфорд

А вот кто из украинцев может дебютировать в АПЛ в новом сезоне – это полузащитник Егор Ярмолюк. Он перебрался в Брентфорд еще летом 2022 года. Но его тогда же сразу отправили в Брентфорд 2 (не путать с молодежной командой, которой у Брентфорда нет). Там он должен был набираться опыта.

И своим шансом украинец воспользовался. Еще в прошлом сезоне его несколько раз включали в заявку на матчи АПЛ, он сыграл 18 минут в Кубке футбольной лиги. А уже летом 2023 его перевели в основную команду и подписали новый контракт на 5 лет.

Вряд ли стоит ожидать его выхода в матчах АПЛ с первых минут. Но свое игровое время он вполне может получить. Первый матч его команда проведет дома в воскресенье, 13 августа. В 16:00 Брентфорд сыграет против Тоттенхэма.

Испания

В этом сезоне Украину в Ла Лиге будут представлять сразу три игрока. И вполне вероятно, что у них будет немало игровой практики.

Виктор Цыганков и Артем Довбык – Жирона

Не так часто сразу двое украинцев оказывались в одной команде в топовом чемпионате. На этот раз это произошло в Испании, где в пару к Виктору Цыганкову руководство Жироны решило приобрести и Артема Довбыка.

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Цыганков уже успел стать локальной звездой в команде, и его место в стартовом составе почти не подвергается сомнению. А вот Довбыку только придется адаптироваться к новой команде (а также к стране и языку). Правда, и у него не должно возникнуть проблем в борьбе за место в старте, поскольку Жирона перед тем продала форварда Валентина Кастельяноса. Так что немало будет зависеть от того, насколько быстро Довбык "вольется" в новый коллектив. Но свое время он точно должен получить.

Жирона первый матч в чемпионате Испании в новом сезоне проведет на выезде – в субботу, 12 августа, против Реал Сосьедад. Начало встречи в 18.00.

Андрей Лунин – Реал

Андрей Лунин – второй вратарь в Реале. И со своей ролью дублера согласился как украинец, так и болельщики. Но в этом сезоне Лунин получил шанс сразиться за место в стартовом составе. Ведь основной голкипер Тибо Куртуа на тренировке получил травму, из-за которой может пропустить от 6 до 9 месяцев, или целый сезон.

В Реале сейчас стали активно искать замену Куртуа. Ведь входить в сезон, имея основным голкипером только Лунина и еще двух вратарей почти без опыта – не самая лучшая идея. Да и тренерский штаб не слишком рассчитывает на Лунина как основного вратаря.

Однако пока идет поиск замены Куртуа, именно Лунин должен отыграть в первых матчах "сливочных" в этом сезоне. Но если этого не произойдет, тогда можно вполне серьезно говорить о проблемах украинца в мадридском клубе.

Первый матч в новом сезоне Реал проведет на выезде против Атлетика из Бильбао. Игра состоится в субботу, 12 августа, и начнется в 22:30.

Германия

В немецкой Бундеслиге Украину представляет достаточно неоднозначный игрок.

Иван Ордец – Бохум

Летом 2019 года Иван Ордец перешел из донецкого Шахтера в московское Динамо. И права на него до сих пор принадлежат российскому клубу. Тем самым он "поставил крест" на возможности выступать за сборную Украины, погнавшись за "длинным рублем".

После начала российского вторжения России в Украину Ордец даже опубликовал пост в инстаграме, где написал "нет войне". Но все это время оставался игроком российской команды, хотя больше не попадал в заявку на матч. И только летом 2022 года перешел в аренду в Бохум на один сезон, воспользовавшись правилом ФИФА, которое позволило ему свободно покинуть российский клуб. Будет выступать он в Бохуме и в новом сезоне, ведь приложился к спасению команды от вылета из Бундеслиги.

Первый матч в Бундеслиге Бохум проведет 19 августа – на выезде сыграет против Штутгарта. Стартует же сезон в Германии традиционно кубковыми матчами. 12 августа в 1/32 финала Бохум на выезде сыграет против Арминии.

Франция

Пока в Лиге 1 есть два украинских представителя. Но ситуация с ними достаточно плачевная. И не исключено, что скоро на французских стадионах будет выступать только один украинец.

Эдуард Соболь – Страсбург

Защитник после перехода в Страсбург в январе 2023 года сумел получить место в стартовом составе. Но сейчас он травмирован, и неизвестно, когда он вернется на поле. Так что старт чемпионата Франции он пропустит. А его команда первый матч сыграет в воскресенье, 13 августа, когда на своем поле будет принимать Лион. Начало встречи в 21:45.

Руслан Малиновский – Олимпик Марсель

Малиновский еще может сменить команду во время летнего трансферного окна. Новый тренер клуба не рассчитывает на украинца и даже не включил его в заявку команды на матчи квалификации Лиги чемпионов. Летом он не сыграл ни минуты в спаррингах французского клуба. Поэтому вряд ли следует ожидать, что Малиновский сыграет в новом сезоне французской Лиги 1.

Стартует же Олимпик Марсель домашним матчем против Реймса в субботу, 12 августа. Начало встречи в 18:00.

Италия

Не исключено, что в этом сезоне у Серии А не будет ни одного украинца. Начало сезона обойдется без них.

Виктор Коваленко – Аталанта

Формально в составе Аталанты есть украинец Виктор Коваленко. В клуб из Бергамо он вернулся после аренды в Специи, вылетевшей из Серии А. Но вряд ли он продолжит выступление за Аталанту. На него не рассчитывает тренерский штаб, а руководство желает от него избавиться, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Следовательно, сейчас игрок в поиске новой команды. А чемпионат Италии стартует аж 19 августа.

Бонусы

Но украинцы выступают не только в топ-5 чемпионатах. Многие топовые игроки играют и в других европейских лигах. Например, Роман Яремчук выступает в Бельгии за Брюгге. Хотя у него не сложилось в первом сезоне за команду, но свое время в квалификации Лиги конференций он получил, и даже отличился забитым голом.

Правда, в чемпионате Бельгии уже было сыграно два тура, и Яремчук лишь во втором матче вышел на замену на 20 минут. Однако забитый гол может придать ему уверенность. Следовательно, и в воскресенье, 13 августа, в матче против Эйпена на выезде можно будет увидеть украинского нападающего на поле. Начало встречи в 17:00.

Не менее интересно теперь будет наблюдать и за чемпионатом Португалии. Туда в Бенфику перебрался вратарь Анатолий Трубин. Но пока неизвестно, удастся ли ему вытеснить из стартового состава Одиссеаса Влаходимоса, который уже пять лет является основным голкипером "орлов". В понедельник, 14 августа, Бенфика сыграет первый матч в чемпионате Португалии – будет принимать Боавишту. Начало в 22:45.

В той же Португалии за Ароуку выступает украинский защитник Богдан Милованов. В конце прошлого сезона он лишился места в стартовом составе. И провел матч в запасе в квалификации Лиги конференций в этом сезоне. Его команда первый матч в чемпионате проведет в воскресенье, 13 августа, когда будет принимать Эшторил. Начало встречи в 22:30.