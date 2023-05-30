К сожалению, уже не все украинские теннисистки прошли во второй круг престижного турнира. Дайана Ястремская и Марта Костюк зачехлили ракетку на Ролан Гаррос. Остальные украинки пока еще не вступали в борьбу в Париже.

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Свитолина: Слишком много мусора происходит в Туре

Элина Свитолина прокомментировала скандал на Ролан Гаррос с участием земляки Марты Костюк, которая отказалась пожимать руку белоруске Арине Сабаленко после матча. Такая принципиальность не понравилась местной публике, которая встретила такой поступок Марты свистом.

Свитолина прокомментировала ситуацию с Мартой после матча. Она не понимает, почему зрители так отреагировали на этот эпизод. Элина добавила, что не следует много обсуждать этот эпизод, а нужно поддержать и продолжить помогать Украине, которая до сих пор страдает от обстрелов России.

Не понимаю, почему они так отнеслись к Марте. Слишком много мусора происходит в Туре. Я вот не выступала и поэтому особо не углублялась в ситуацию, а теперь вижу, сколько воды и пустых слов. У нас идет война, нам нужна помощь. У нас столько возможностей делать инвенты и собирать деньги для Украины, а вокруг только разговоры ни о чем. Все ищут громкие заголовки с Соболенко и еще кем-то, а нужно просто помогать Украине,

– заявила Элина.

Напомним, что Костюк заявила, что этим зрителям должно быть стыдно из-за такого их поведения. Даже Сабаленко заметила, что Марта не заслуживает такой реакции на ее поступок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал вторую ракетку страны и предложил фанатам, которые освистали Марту, поехать в разрушенную оккупантами Бучу.

К слову. 30 мая на корт в Париже выйдут другие три украинских теннисистки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.