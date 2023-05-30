На жаль, вже не усі українські тенісистки пройшли у друге коло престижного турніру. Даяна Ястремська та Марта Костюк зачохлили ракетку на Ролан Гаррос. Інші українки поки що ще не вступали у боротьбу в Парижі.

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Світоліна: Занадто багато сміття відбувається у Турі

Еліна Світоліна прокоментувала скандал на Ролан Гаррос за участю земляки Марти Костюк, яка відмовилась тиснути руку білорусці Аріні Сабалєнко після матчу. Така принциповість не сподобалась місцевій публіці, яка зустріла такий вчинок Марти свистом.

Світоліна прокоментувала ситуацію з Мартою після матчу. Вона не розуміє, чому глядачі так відреагували на цей епізод. Еліна додала, що не слід багато обговорювати цей епізод, а потрібно підтримати та продовжити допомагати Україні, яка досі потерпає від обстрілів Росії.

Не розумію, чому вони так поставилися до Марти. Занадто багато сміття відбувається у Турі. Я ось не виступала й тому особливо не заглиблювалася в ситуацію, а тепер бачу, скільки ж води та порожніх слів. У нас триває війна, нам потрібна допомога. У нас стільки можливостей робити івенти та збирати гроші для України, а довкола лише розмови ні про що, Усі шукають гучні заголовки з Соболенко й ще кимось, а треба просто допомагати Україні,

– заявила Еліна.

Нагадаємо, що Костюк заявила, що цим глядачам має бути соромно через таку їх поведінку. Навіть Сабалєнко зауважила, що Марта не заслуговує на таку реакцію на її вчинок.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав другу ракетку країни та запропонував фанатам, які освистали Марту, поїхати у зруйновану окупантами Бучу.

До слова. 30 травня на корт у Парижі вийдуть інші три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль.