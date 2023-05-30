100-я ракетка мира отдала представительнице вражеской страны всего четыре гейма и пробилась во второй круг по итогам двух сетов – 3:6, 1:6. Интересно, что на корт Анна Каролина Шмидлова вышла в экипировке цветов флага Украины.

Вот так Предложил поехать им в Бучу: Кулеба поддержал Костюк, освистел на Ролан Гаррос

Вышла на корт в сине-желтой одежде

После победного поединка на Ролан Гаррос словацкая теннисистка еще раз доказала, что таким поступком хотела поддержать Украину, а ее победа над россиянкой имеет теперь особое значение.

В инстаграмме теннисистки появилось фото с матча, к которому она добавила смайлики голубого и желтого сердечка.


Шмидлова поддержала Украину / Скриншот из инстаграмма теннисистки

Костюк освистел на Ролан Гаррос

  • Старт Ролан Гаррос уже показался скандальным. Марта Костюк проиграла Арине Сабаленко и традиционно не стала давить руку сопернице страны-агрессора после поединка. Такой поступок украинки местная публика встретила свистом.
  • Костюк уже прокомментировала ситуацию и заявила, что людям, которые ее освистали, должно быть стыдно. Также при Марте вступился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пригласивший зрителей в разрушенную оккупантами Бучу.
  • Сабаленко же заявила, что украинка не заслуживает на такую реакцию фанатов.