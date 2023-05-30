100-я ракетка мира отдала представительнице вражеской страны всего четыре гейма и пробилась во второй круг по итогам двух сетов – 3:6, 1:6. Интересно, что на корт Анна Каролина Шмидлова вышла в экипировке цветов флага Украины.

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Вышла на корт в сине-желтой одежде

После победного поединка на Ролан Гаррос словацкая теннисистка еще раз доказала, что таким поступком хотела поддержать Украину, а ее победа над россиянкой имеет теперь особое значение.

В инстаграмме теннисистки появилось фото с матча, к которому она добавила смайлики голубого и желтого сердечка.



Шмидлова поддержала Украину / Скриншот из инстаграмма теннисистки

К слову. В следующем раунде подруга Украины Шмидлова сыграет испанки Алены Большевой, которая является 131 ракеткой мира.

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