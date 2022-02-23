Контракт подписан, – промоутер Джошуа намекнул на дату и место реванша с Усиком
Источник:ютуб-канал Matchroom Boxing
Александр Усик улетел в Великобританию для переговоров по реваншу с Энтони Джошуа. Промоутер британского боксера заявил, что стороны договорились о втором бое.
Хирн: Нам не нужно заключать сделку
По словам Эдди Хирна, между командами Энтони Джошуа и Александра Усика есть договоренности по реваншу. Осталось лишь уточнить место проведения и дату поединка.
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Промоутер британца намекнул, что бой может состояться в мае, а украинец во второй раз может подраться на глазах родных болельщиков Джошуа.
Конечно, Хирн ждет предложений от Усика, но бой проведут в том городе, который принесет больше всего этому поединку больше всего денег.
В настоящее время я общаюсь с Александром Красюком и Эгисом Климасом. Нам не нужно заключать сделку. Она уже есть, подписан контракт. Просто нужно согласовать место проведения и дату. Это должно произойти неизбежно,
– сказал промоутер.
Отметим, что Усик улетел в Великобританию, где посетил матч Лиги чемпионов между Челси и Лиллем.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Первая встреча в Лондоне закончилась победой Усика. Джошуа не стал мириться с поражением и заявил о реванше, который был прописан в контракте для Энтони.
- Александр хотел провести поединок в Украине, но вариант со столицей будет маловероятным.
- Реванш мог отсрочиться, если бы британец взял отступные и уступил поединку Тайсон Фьюри.
- "Цыганский король" верит в Усика и хочет, чтобы нокаутировал Энтони.
- Тайсон обвинил своего земляка в срыве его боя с украинцем.