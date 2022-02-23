Контракт подписан, – промоутер Джошуа намекнул на дату и место реванша с Усиком

Александр Усик улетел в Великобританию для переговоров по реваншу с Энтони Джошуа. Промоутер британского боксера заявил, что стороны договорились о втором бое.

Хирн: Нам не нужно заключать сделку

По словам Эдди Хирна, между командами Энтони Джошуа и Александра Усика есть договоренности по реваншу. Осталось лишь уточнить место проведения и дату поединка.

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Промоутер британца намекнул, что бой может состояться в мае, а украинец во второй раз может подраться на глазах родных болельщиков Джошуа.

Конечно, Хирн ждет предложений от Усика, но бой проведут в том городе, который принесет больше всего этому поединку больше всего денег.

В настоящее время я общаюсь с Александром Красюком и Эгисом Климасом. Нам не нужно заключать сделку. Она уже есть, подписан контракт. Просто нужно согласовать место проведения и дату. Это должно произойти неизбежно,

– сказал промоутер.

Отметим, что Усик улетел в Великобританию, где посетил матч Лиги чемпионов между Челси и Лиллем.

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