Хирн: Нам не нужно заключать сделку

По словам Эдди Хирна, между командами Энтони Джошуа и Александра Усика есть договоренности по реваншу. Осталось лишь уточнить место проведения и дату поединка.

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Промоутер британца намекнул, что бой может состояться в мае, а украинец во второй раз может подраться на глазах родных болельщиков Джошуа.

Конечно, Хирн ждет предложений от Усика, но бой проведут в том городе, который принесет больше всего этому поединку больше всего денег.