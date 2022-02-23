Хірн: Нам не потрібно укладати угоду

За словами Едді Хірна, між командами Ентоні Джошуа та Олександра Усика є домовленості щодо реваншу. Залишилось лише уточнити місце проведення та дату поєдинку.

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Промоутер британця натякнув, що бій може відбутись у травні, а українець вдруге може побитись на очах рідних уболівальників Джошуа.

Звичайно, Хірн чекає пропозицій від Усика, але бій проведуть у тому місті, яке принесе найбільше цьому поєдинку найбільше грошей.