Хірн: Нам не потрібно укладати угоду

За словами Едді Хірна, між командами Ентоні Джошуа та Олександра Усика є домовленості щодо реваншу. Залишилось лише уточнити місце проведення та дату поєдинку.

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Промоутер британця натякнув, що бій може відбутись у травні, а українець вдруге може побитись на очах рідних уболівальників Джошуа.

Звичайно, Хірн чекає пропозицій від Усика, але бій проведуть у тому місті, яке принесе найбільше цьому поєдинку найбільше грошей.

На цей час я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Нам не потрібно укладати угоду. Вона вже є, підписано контракт. Просто потрібно погодити місце проведення та дату. Це має статися неминуче,

– сказав промоутер. Відзначимо, що Усик полетів у Велику Британію, де відвідав матч Ліги чемпіонів між Челсі та Ліллем. Реванш Усик – Джошуа: що відомо