У Чисоры спросили о возможности боя между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Но он выразил скептическое отношение к нему из-за того, что оба боксера не смогут собрать стадион "Уэмбли".

"Это не тот бой, который будоражит. Будет много болтовни, но... Вот Тайсон и Джошуа продадут "Уэмбли", – убежден Он.

В то же время С Джошуа будет покончено – Фьюри рассказал, как Усик выигрывает реванш

После этого ему напомнили, что сначала Джошуа должен провести бой против Усика, который и выиграл у него три чемпионских пояса – по версиям IBF, WBO и WBA.

Я поставлю деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем реванше,

– заявил Чисора.

Чисора против Усика

Стоит отметить, что Чисора был одним из соперников Усика, когда украинец перешел в тяжелый вес в боксе. Их бой состоялся 31 октября 2020 года. Несмотря на преимущество по габаритам британца, Усик выиграл единогласным решением судей.