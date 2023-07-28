Международная федерация фехтования (FEI) решила демонстративно наказать украинскую спортсменку, став на защиту представительницы страны-агрессора. Дисквалификация Ольги Харлан на 60 дней за отказ подать руку россиянке – слишком суровое наказание.

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Харлан: FIE изменили решение судьи

В интервью спортивным СМИ Ольга Харлан рассказала, что произошло после ее победы над россиянкой Анной Смирновой.

"Я предложила ей отдать честь клинком, но она этого не захотела, и судья вместе с кем-то из дирекции турнира велел мне уйти. Я уже разогрелась к следующему матчу и была на оружейном контроле в переговорной, когда меня вызвали. Директор турнира и судья сказали, что мне дадут черную карточку.

Это не было решением рефери. Судья был очень расстроен. Это очень жестоко по отношению к нему, это очень жестоко по отношению ко всем. Эта федерация убивает всех, даже судей. Он не присуждал мне черную карточку на помосте, просто отпустил готовиться к следующему бою. Рефери плакал, когда его заставили дать мне черную карточку. Наша федерация протестует, потому что FIE изменили решение судьи", – сказала Харлан.

Также олимпийская чемпионка подтвердила, что решила участвовать в международных соревнованиях, чтобы напоминать миру о войне на ее Родине.

Все эти месяцы у нас не было новостей, сможем ли мы участвовать в соревнованиях или нет, а это соревнование необходимо для Олимпиады. Мне не терпелось начать турнир, я была счастлива, но в то же время начала чувствовать сильное давление. Это было очень сложно. Я решила, что не буду участвовать в соревнованиях, потому что Россия – террористическое государство, но потом сказала себе, что у меня нет выбора. Наши военные должны защищать нас, и они сталкиваются с врагами лицом к лицу, а это мой враг, это моя война,

– заявила Харлан.