Міжнародна федерація фехтування (FEI) вирішила демонстративно покарати українську спортсменку, ставши на захист представниці країни-агресорки. Дискваліфікація Ольги Харлан на 60 днів за відмову тиснути руку росіянці – надто суворе покарання.

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Харлан: FIE змінили рішення судді

У інтерв'ю спортивним ЗМІ Ольга Харлан розповіла, що відбулося після її перемоги над росіянкою Анной Смірновою.

"Я запропонувала їй віддати честь клинком, але вона цього не захотіла, і суддя разом із кимось із дирекції турніру велів мені піти. Я вже розігрілася до наступного матчу і була на збройовому контролі в переговорній, коли мене викликали. Директор турніру і суддя сказали, що мені дадуть чорну картку.

Це не було рішенням рефері. Суддя був дуже засмучений. Це дуже жорстоко щодо нього, це дуже жорстоко стосовно всіх. Ця федерація вбиває всіх, навіть суддів. Він не присуджував мені чорну картку на помості, просто відпустив готуватися до наступного бою. Рефері плакав, коли його змусили дати мені чорну картку. Наша федерація протестує, тому що FIE змінили рішення судді", – сказала Харлан.

Також олімпійська чемпіонка підтвердила, що вирішила брати участь у міжнародних змаганнях, щоб нагадувати світу про війну на її Батьківщині.

Усі ці місяці в нас не було новин, чи зможемо ми брати участь у змаганнях, чи ні, а це змагання необхідне для Олімпіади. Мені не терпілося почати турнір, я була щаслива, але водночас я почала відчувати сильний тиск. Це було дуже складно. Я вирішила, що не буду брати участь у змаганнях, тому що росія – терористична держава, але потім сказала собі, що в мене немає вибору. Наші військові повинні захищати нас, і вони стикаються з ворогами віч-на-віч, а це мій ворог, це моя війна,

– заявила Харлан.