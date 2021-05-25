Есть Усик, но ищут других соперников для Джошуа
Промоутер британского боксера Эдди Хирн не исключает, что его подопечный проведет бой с другим соперником. Его потенциальным конкурентом может стать мексиканец Энди Руис или кубинец Луис Ортис.
К теме WBO официально санкционировала бой Джошуа – Усик
Джошуа также может встретиться с земляком Диллианом Уайтом. Поединок может состояться в Лондоне или США. Если стороны Джошуа и Усика таки ударят по рукам, то бой будет организован в Лондоне.
Не хочу прогнозировать какой-либо сценарий событий для Энтони. У нас есть десять дней, чтобы решить, что мы будем делать,
– заявил Хирн.
Интересно, что Джошуа должен был провести поединок против Тайсона Фьюри. Но неожиданно на пути боя за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе. После этого к промоутеру Джошуа поступило много предложений о проведении боя.
Всемирная боксерская организация (WBO) дала промоутерам бойцов 10 дней на переговоры. Боксеры могут выйти на ринг 21 или 28 августа.
Джошуа – Фьюри: боя не будет
- Усик приостановил поиски будущего соперника до окончательного решения по бою Фьюри – Джошуа. Тайсон 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры могли выйти на один ринг 14 августа, а сам поединок должен был состояться в Саудовской Аравии. Сами бойцы могли заработать кругленькие суммы – примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Тайсону придется отложить бой с земляком. Зато британец может встретиться с Александром Усиком – официальным претендентом на титул WBO. Компания Top Rank уже сообщила, что стороны Уайлдера и Фьюри уже договорились о бое и подписали контракт. Поединок состоится 24 июля.
- Промоутер Усика возобновил переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы Джошуа.