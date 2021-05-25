Есть Усик, но ищут других соперников для Джошуа

Промоутер британского боксера Эдди Хирн не исключает, что его подопечный проведет бой с другим соперником. Его потенциальным конкурентом может стать мексиканец Энди Руис или кубинец Луис Ортис.

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Джошуа также может встретиться с земляком Диллианом Уайтом. Поединок может состояться в Лондоне или США. Если стороны Джошуа и Усика таки ударят по рукам, то бой будет организован в Лондоне.

Не хочу прогнозировать какой-либо сценарий событий для Энтони. У нас есть десять дней, чтобы решить, что мы будем делать,

– заявил Хирн.

Интересно, что Джошуа должен был провести поединок против Тайсона Фьюри. Но неожиданно на пути боя за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе. После этого к промоутеру Джошуа поступило много предложений о проведении боя.

Всемирная боксерская организация (WBO) дала промоутерам бойцов 10 дней на переговоры. Боксеры могут выйти на ринг 21 или 28 августа.

Джошуа – Фьюри: боя не будет